Мама сознательно пошла на риск: на западе Украины младенец умер от коклюша

На Ривенщине одномесячный малыш с Острожского района заразился коклюшем и умер, так и не дождавшись прививки.

У мальчика был выражен изнурительный спазматический кашель и приступы апноэ (временная остановка дыхания). О трагическом случае сообщает в Facebook Ривенский областной лабораторный центр.

Отмечается, что малыша в тяжелом состоянии госпитализировали в отделение интенсивной терапии и анестезиологии детской областной больницы. Медики боролись за его жизнь почти две недели, однако спасти его не удалось.

На Ривенщине малыш умер от коклюша shocked.news

"Ребенок умер 24 декабря 2019 года. Диагноз – коклюш, лабораторно подтвержден, осложненный двусторонней не госпитальной пневмонией", – говорится в сообщении.

По словам врачей, крайне важно, чтобы новорожденного ребенка, который еще не подлежит вакцинации, окружали родные, которые имеют защиту от коклюша. Однако родители умершего мальчика сознательно пошли против этих предостережений.

"Мальчик родился в многодетной семье и был шестым ребенком. К большому сожалению, в семье, где он рос, ни один ребенок не был привит против коклюша из-за отказа матери", – отметили в медучреждении.

Справка. Коклюш – это крайне заразное заболевание дыхательных путей. Оно легко распространяется от человека к человеку, обычно воздушно-капельным путем при кашле или чихании. Кроме этого, много детей, заразившихся коклюшем, страдают от приступов кашля в течение 4-8 недель. Наиболее опасным это заболевание является для младенцев. Предотвратить же его можно именно благодаря вакцинации. В соответствии с национальным календарем прививок, вакцинировать детей для профилактики коклюша необходимо в возрасте 2, 4, 6 и 18 месяцев (четыре прививки).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине детей,у которых не будет обязательных прививок, не допустят к обучению в школах и детсадах.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!