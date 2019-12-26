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/ Новости здоровья

Мама сознательно пошла на риск: на западе Украины младенец умер от коклюша

1.1т
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На Ривенщине одномесячный малыш с Острожского района заразился коклюшем и умер, так и не дождавшись прививки.

У мальчика был выражен изнурительный спазматический кашель и приступы апноэ (временная остановка дыхания). О трагическом случае сообщает в Facebook Ривенский областной лабораторный центр.

Отмечается, что малыша в тяжелом состоянии госпитализировали в отделение интенсивной терапии и анестезиологии детской областной больницы. Медики боролись за его жизнь почти две недели, однако спасти его не удалось.

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На Ривенщине малыш умер от коклюша

На Ривенщине малыш умер от коклюша

shocked.news

"Ребенок умер 24 декабря 2019 года. Диагноз – коклюш, лабораторно подтвержден, осложненный двусторонней не госпитальной пневмонией", – говорится в сообщении.

По словам врачей, крайне важно, чтобы новорожденного ребенка, который еще не подлежит вакцинации, окружали родные, которые имеют защиту от коклюша. Однако родители умершего мальчика сознательно пошли против этих предостережений.

"Мальчик родился в многодетной семье и был шестым ребенком. К большому сожалению, в семье, где он рос, ни один ребенок не был привит против коклюша из-за отказа матери", – отметили в медучреждении.

Справка. Коклюш – это крайне заразное заболевание дыхательных путей. Оно легко распространяется от человека к человеку, обычно воздушно-капельным путем при кашле или чихании. Кроме этого, много детей, заразившихся коклюшем, страдают от приступов кашля в течение 4-8 недель. Наиболее опасным это заболевание является для младенцев. Предотвратить же его можно именно благодаря вакцинации. В соответствии с национальным календарем прививок, вакцинировать детей для профилактики коклюша необходимо в возрасте 2, 4, 6 и 18 месяцев (четыре прививки).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине детей,у которых не будет обязательных прививок, не допустят к обучению в школах и детсадах.

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Автор
Марта Рок
Место
Украина Ривне
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