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/Новости здоровья

Землю накроет сильнейшая магнитная буря: когда ожидать удара

1.1тЧитать материал на украинском

В январе 2019 года магнитные бури, которые произойдут 11, 12 и 15 числа, окажут особое влияние на здоровье и самочувствие людей.

Самая сильная буря ожидает украинцев 11 января. В это время даже у метеоустойчивого человека может разболеться голова, повыситься или понизиться давление, сообщает "СТБ".

После 11 января солнечная активность немного утихнет. Уже 12 и 15 числа прогнозируют еще одну магнитную бурю, но уже менее активную, чем предыдущие.

Магнитная буря

Магнитная буря

geocenter.info

В свою очередь, с 17 февраля ожидается затухание колебаний, что позволит человеку прийти в себя и создать дома уютную атмосферу.

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"Чтобы организм как можно меньше реагировал на погодные изменения, необходимо укреплять свое здоровье. Ведите здоровый образ жизни, правильно питайтесь, не забывайте про полноценный отдых и прогулки на свежем воздухе", — посоветовала психолог-консультант Ирина Чуева.

Как сообщал OBOZREVATEL, диетологи составили список из пяти самых "химических" лакомств. На первом месте оказались кексы и пирожные, посыпанные цветной глазурью, в производстве которой используются краски на нефтяной основе.

Читайте все новости по теме "Здоровье" на OBOZREVATEL.

Тема
Здоровье
Место
Украина
Теги
здоровьепогода
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