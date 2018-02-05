Любви все возрасты покорны? Ученые озвучили шокирующие данные о сексе 

В США ученые провели исследование и определили возраст, в котором больше всего раскрывается удовольствие от секса.

Об этом пишет The Daily Mail.

Участниками опроса стали пять тысяч человек.

Психиатр-сексолог Мадлен Кастелланос отметила, что по результатам исследования наибольшее удовлетворение от секса получают 66-летние женщины и 64-летние мужчины.

Уточняется, что это связано с тем, что партнеры приобретают опыт, знают, чего хотят, и не стесняются расширять границы своей сексуальности.

По словам Кастелланос, женщины заявили, что секс в возрасте 70 лет был более удовлетворительным, чем в возрасте 40 лет.

"Чем старше, тем вы менее ограничены в том, что думают другие люди, что думает общество и что думает ваш партнер", — объяснила сексолог.

Как сообщал "Обозреватель", специалисты назвали главную опасность секс-игрушек.