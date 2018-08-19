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Любителям суши: выяснилась смертельная опасность самой популярной рыбы

6.8тЧитать новость на украинском

Выращенный лосось можна считать одним из самых токсичных пищевых продуктов в мире.

Об этом заявил основатель норвежского Союза охраны природы эколог-активист Курд Оддекал, передает 24apteka.

Рыба болеет из-за неправильных условий выращивания на маленькой ферме и чрезмерной скученности. В частности, токсиколог из Франции Жером Рюззен говорит, что лосось в пять раз превышает показатели по вредности и токсичности по сравнению с любыми другими морепродуктами.

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Суши с лосося могут стать причиной появления "незванных гостей" в организме. Поэтому врачи не советуют употреблять рыбу, которая не прошла тепловую обработку.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам ученых, регулярное употребление морепродуктов, выловленных в открытом море, представляет опасность для человека.

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