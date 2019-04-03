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Лучше выбросить! Стало известно, какой хлеб категорически нельзя есть

3.2тЧитать материал на украинском

Есть заплесневелый хлеб очень опасно. Существует высокая вероятность получить заболевания органов дыхания, кожные высыпания, пищевые расстройства и аллергические реакции.

Об этом предупредила микробиолог Светлана Чубатова, сообщает aif.ru. По ее словам, самой опасной является черная и серая плесень, а цветная предупреждает, что продукт есть нельзя.

Чубатова рассказала, что плесень может вызывать астму, пневмонию, кожные высыпания и особенно "противопоказана" людям с ослабленным иммунитетом.

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Лучше выбросить! Стало известно, какой хлеб категорически нельзя есть

Для того, чтобы спасти слегка заплесневелый хлеб, она посоветовала его обрезать, нож помыть и просушить, и поддать продукт термообработке, например, приготовить гренки или сухари. Если же плесень появилась внутри, то хлеб лучше выбросить.

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Согласно правилам хранения, хлеб не может долгое время находиться в теплом помещении и в плотно закрытом пакете.

Лучше выбросить! Стало известно, какой хлеб категорически нельзя есть

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун развенчала мифы об опасности дрожжевого хлеба.

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