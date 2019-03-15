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/Новости здоровья

"Лучше Виагры": найден новый способ усилить мужскую потенцию

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Вещество кисспептин, которое играет ключевую роль в репродуктивной системе человека, способно усиливать у мужчин желание заниматься сексом и приводит к высокой эрекции.

Это было доказано результатами исследований, которые проводили ученые из Имперского колледжа Лондона(Великобритания), пишут "Факты". Отмечается, что данное вещество вырабатывается в головном мозге.

Но ученые решили проверить, способно ли оно помочь мужчинам с психосексуальными расстройствами — сексуальными проблемами, причиной которых стали психологические трудности.

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"Лучше Виагры": найден новый способ усилить мужскую потенцию

В ходе эксперимента 29 мужчинам была сделана инъекция кисспептина. После этого их поместили в магнитно-резонансный томограф и демонстрировали различные изображения сексуального или романтического характера, наблюдая за реакцией мозга.

Под влиянием введенного вещества у участников усиливалась активность структур мозга, отвечающих за сексуальное возбуждение, желание и возникновение чувства любви.

Ведущий автор исследования Валджит Дилло рассказал о том, что в процессе лечения бесплодия фокусируются в основном на биологических факторах, но роль головного мозга и эмоций тоже очень важна, хотя еще до конца не понятна науке.

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"Полученные нами новые данные показывают, что кисспептин стимулирует появление эмоций и мозговых реакций, ведущих к сексу и репродукции. В ходе дальнейших, более масштабных исследований мы проверим, может ли этот гормон стать эффективным лекарством при психосексуальных расстройствах и помочь бесчисленным парам, безуспешно пытающимся зачать ребенка", — заметил он.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, ученым удалось разработать гель для потенции на основе яда бразильского блуждающего паука.

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Место
Великобритания
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