Лучше в носках: ученые сделали неожиданное открытие о сексе

Нидерландские ученые доказали, что девушки, которые не снимают носки во время секса, быстрее достигают оргазма.

В результате эксперимента с участием добровольцев было установлено, что женщины при условии наличия носков имели множественные оргазмы в 80% случаев, а участницы без носков не всегда достигали кульминации даже единожды, пишет "Рамблер".

В то же время ученые из Университета Гронинген пришли к выводам, что сексуальное возбуждение благодаря разгону крови помогает стимулировать активность мозга.

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Особенно такой эффект якобы очевиден среди мужчин, пока женщины посредством интима нормализуют процесс функционирования центральной нервной системы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Швеции принят закон, который обязывает получить однозначное согласие партнера перед сексом. Иначе сексуальный контакт будет считаться изнасилованием.