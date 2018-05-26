Лучше в носках: ученые сделали неожиданное открытие о сексе

Нидерландские ученые доказали, что девушки, которые не снимают носки во время секса, быстрее достигают оргазма.
В результате эксперимента с участием добровольцев было установлено, что женщины при условии наличия носков имели множественные оргазмы в 80% случаев, а участницы без носков не всегда достигали кульминации даже единожды, пишет "Рамблер".
В то же время ученые из Университета Гронинген пришли к выводам, что сексуальное возбуждение благодаря разгону крови помогает стимулировать активность мозга.
Особенно такой эффект якобы очевиден среди мужчин, пока женщины посредством интима нормализуют процесс функционирования центральной нервной системы.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Швеции принят закон, который обязывает получить однозначное согласие партнера перед сексом. Иначе сексуальный контакт будет считаться изнасилованием.