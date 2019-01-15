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/Новости медицины

Лучше поспать: выяснилась серьезная опасность недостаточного сна

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Люди, спящие менее шести часов в сутки, более подвержены риску развития сердечно-сосудистых заболеваний в отличие от тех, кто спит 7-8 часов.

К такому выводу пришли ученые из США и Испании. В исследовании приняли участие 3 974 испанца, которые в течение эксперимента носили актиграф — устройство, которое измеряет длительность периодов сна и бодрствования, сообщает "Лента.ру".

Их разделили на четыре группы в зависимости от того, сколько по времени они спят. Также они прошли эхокардиографию и компьютерную томографию для выявления заболеваний.

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Лучше поспать: выяснилась серьезная опасность недостаточного сна

"Факты"

Результаты исследования показали, что у тех, кто спал менее шести часов, вероятность развития атеросклероза была на 27% выше, чем у тех, кто уделял сну 7-8 часов.

Кроме того, беспокойный сон и частые ночные пробуждения увеличивали риск заболевания сосудов на 34%.

Однако слишком продолжительный сон, превышающий восемь часов в сутки, также может способствовать атеросклерозу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее выяснилось, что длительный сон грозит преждевременной смертью из-за того, что способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

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Место
США
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