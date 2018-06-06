Лицо сползло вниз: укус клеща лишил британку возможности говорить

В Великобритании женщина на два года лишилась возможности говорить из-за укуса клеща, который вызвал паралич лицевого нерва.

Как пишет The Independent, Рейчел Фоулкс-Дэвис из графства Денбишир в северном Уэльсе укусил клещ в саду ее же дома в июне 2015 года.

Всего через несколько дней ее лицо начало сползать вниз и 43-летняя женщина перестала чувствовать губу.

Первым диагнозом врачей был паралич Белла, однако семимесячный курс таблеток не помог женщине, и со временем она потеряла возможность разговаривать.

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К тому же один ее глаз не закрывался, а к концу года британка и вовсе потеряла возможность моргать.

Когда она повторно обратилась в больницу, ей посоветовали носить повязку на глаз и выписали через несколько часов.

Позже Фоулкс-Дэвис все же прошла дорогостоящее обследование, которое позволило ей выяснить, что она страдает болезнью Лайма. Это переносимое клещами бактериальное заболевание, которое, в случае отсутствия адекватного лечения, может привести к инвалидности и смерти.

Врачи не согласились с диагнозом женщины и заявили, что заболевание не распространено на территории Уэльса. Они дали ей рекомендации по лечению, но отказались считать это официальным диагнозом и оформлять страховку.

independent.co.uk

"Два года я не могла говорить, а ела только суп и пюре через трубочку. Я постоянно усталая, и у меня нет сил даже на простые действия", — рассказала женщина.

По ее словам, когда она усталая или выпьет бокал вина, ее лицо продолжает неметь, а глаз дергается во время еды.

Как сообщал OBOZREVATEL, количество случаев заражения болезнью Лайма в Украине стремительно растет.