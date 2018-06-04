Заместитель Супрун впервые пояснил скандальное заявление об онкобольных

Заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский прокомментировал свое скандальное заявление о нецелесообразности траты денег на лечение онкобольных, поскольку "они все умрут".

Свою позицию по этому вопросу он объяснил во время брифинга по поводу выступления в Счетной палате касательно эффективности программы "Лечение граждан Украины за рубежом".

Он отметил, что распространенные СМИ фрагменты заседания не отражают ни ход дискуссии, ни позицию Минздрава.

Александр Линчевский

Он также выразил сожаление по поводу того, что его "вырванные из контекста слова" оскорбили пациентов и их семьи.

"Манипуляции на теме лечения тяжелобольных пациентов, откровенные передергивания, вырывание из контекста вредят и самим пациентам, и обществу в целом", - заявил он.

Чиновник заявил, что в дискуссии Минздрав обвинили в неэффективном и неэкономном расходовании средств на лечение пациентов за рубежом, потому что 25% пациентов, которые отправляются за границу на трансплантацию, умирают.

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На это, по словам заместителя министра, во время заседания он ответил, что даже если только один пациент из 100 имеет шанс на выздоровление, надо лечить всех 100.

"Наша позиция такова: независимо от биологии заболевания, независимо от тяжести, даже если предложенное лечение может только продлить жизнь, надо использовать все шансы. Мои слова выдернуты и не отражают действительной позиции Министерства и того, о чем говорилось на заседании", - отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL.UA, 2 июня Линчевский заявил, что тратить деньги на онкобольных нецелесообразно, поскольку "они все равно умрут".

В свою очередь, председатель правления национального движения за трансплантацию Юрий Андреев призвал Кабмин уволить Линчевского.