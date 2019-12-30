"Лекарства – не товар. Аптека – не магазин": о приоритетах украинской медицины

Государство должно сформировать выразительные приоритеты лекарственной политики в Украине, а не превращать ее в коммерцию.

Об этом идет речь в статье доктора медицинских наук Алексея Соловьева для "Зеркала недели". Приводим публикацию без изменений:

"Приходя в аптеку, мы должны получать высококвалифицированную фармацевтическую услугу по доступной цене, в стоимость которой должны быть включены назначенные врачом лекарства.

Что касается формирования политики лекарственного обеспечения страны, то практика показывает, что история нас ничему не учит.

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Достаточно взглянуть на статистику смертности, чтобы обеспечить постановку целей и задач как для всей системы здравоохранения, так и для системы медикаментозного обеспечения.

В частности, по последним данным Госкомстата, из 588 тыс. смертей в Украине 2018 66,7% – от болезней системы кровообращения, 13,4 – от рака. Если рассмотрим возрастную структуру, то увидим угрожающее состояние с преждевременной смертностью: 30% смертей – лица трудоспособного возраста, а ежегодные потери – 5-7% ВВП в год (!). Это гораздо больше чем средства, выделенные в бюджете на всю систему здравоохранения страны.

И естественно, что приоритет №1 в сфере государственной лекарственной политики – комплексное медикаментозное обеспечение заболеваний сердечно-сосудистой системы, онкологии и преждевременной смертности.

Здесь на повестку дня выходят физическая и экономическая доступность, качество, безопасность и эффективность лекарств. С одной стороны, врач и пациент должны быть уверены, что выписан препарат не только не повредит, но и поможет победить болезнь, скорее вернуть больного к полноценной жизни. С другой – препарат физически должен быть в аптеке по доступной цене. Его стоимость не может быть непосильным бременем или вообще смертным приговором для самого пациента и его родных и близких.

Практика показывает, что ситуация по этим направлениям требует немедленного вмешательства правительства.

Если мы рассмотрим количество аптек в Украине (21 тыс.) и сравним нагрузки по обслуживанию населения с среднеевропейским показателям (в среднем около 3,5 тыс. человек на 1 аптеку), то у нас с аптеками все ОК. Однако качественная составляющая этих цифр – далеко не радужная. В частности, у нас:

– практически нет аптек в селе, где проживает более 30% населения; сельские ФАПы ограничены в номенклатуре (50-100 названий препаратов широкого спектра) и физически не могут обеспечить доступ ко всем необходимым препаратам;

– из-за непродуманной политикой по борьбе с наркотиками в Украине осталось всего 200 аптек, где можно приобрести сильнодействующие обезболивающие препараты, при том, что у нас почти 80 тыс. пациентов ежегодно умирают от рака, а около 1, 5 млн человек страдают от хронических болей;

– в стране практически не осталось аптек, производящих лекарства по индивидуальным рецептам.

Понятно, что в этой сфере действуют экономические законы, а уровень доходов и демография непривлекательны для развития аптечных сетей в сельской местности. Однако правительство, которое несет ответственность за обеспечение соблюдения конституционных прав граждан, обязано разработать и внедрить систему стимулов и обязательств по развитию указанных направлений. Каждая аптека должна иметь в ассортименте наркотические препараты и лекарства, изготовленные по индивидуальным рецептам. Ведь ни у кого не возникает мысли, что в больнице скорой помощи вам могут оказать помощь в ограниченном объеме. Почему в аптеке такое возможно?

Дополнительными элементами обеспечения физической доступности должны стать доставка почтой (при обеспечении надлежащих условий доставки) и развитие интернет-сегмента, который де-факто существует.

Считаю это приоритетом №2.

Приоритет № 3 (элемент экономической доступности) – создание эффективной системы регулирования цен на лекарства. Сегодня она является самым слабым звеном и не работает на снижение затрат пациента и систему здравоохранения.

За последние 10 лет ситуацию с ценообразованием было системно изучено. Ключевые составляющие следующие.

1. Действующая система регулирования цен на лекарства неэффективна, поскольку устанавливает наценки (оптовые и розничные), а не рассматривает в качестве предмета регулирования цену производителя/импортера (около 75% в структуре цены). В отличие от Украины, в Европе регулируется цена производителя/импортера, а уже потом – оптовые и розничные наценки.

2. Реклама и продвижение лекарств. По итогам 2018 года, вложения фармацевтических компаний в ТВ-продвижение всей продукции (не только лекарств, но и косметики, диетических добавок и т.д.) составили около 26 млрд грн (в ценах прайс-листов). Если к этому добавить стоимость содержания армии медицинских представителей (около 20 тыс. человек), которые отбирают время у врачей во время приема пациентов, стоимость тонн печатной продукции, раздаточных материалов и др., то можно оценить удельный вес таких расходов в стоимости лекарств. Это ложится дополнительным бременем на плечи пациента и государственного бюджета.

Быстро и существенно снизить стоимость лекарств можно, внедрив систему внешнего реферирования цен на все рецептурные препараты, с последующим установлением цены реализации в аптеке. Почему на сигареты можно фиксировать цену, а на лекарства – нет? Надо один раз принять решение и двигаться по намеченному пути.

Приоритет №4 – качество лекарств. В Украине ежегодно ввозится около 100 тыс. серий препаратов и потребляется около 1, 4 млрд упаковок. Большинство импортных серий проходят только визуальный контроль упаковки и маркировки. То есть качество (состав) импортного препарата инспектору не известно (в отличие от отечественных, где каждая серия контролируется в лаборатории, легко проверить). В Европе это сфера ответственности импортера, который обязан обеспечить лабораторный контроль по всем показателям качества за свой счет.

Другой аспект – катастрофическая ситуация с финансированием государственной системы контроля качества лекарств. В бюджете 2020 выделено всего 1,5% от плановой потребности. В лучшем случае этого хватит на проверку 400 серий из 300 тыс. по всей Украине...

Ведь ни у кого не возникает мысли уменьшить финансирование безопасности полетов или атомных станций? Напоминает игру в русскую рулетку – не так ли? Покупая импортные лекарства в аптеке, никто в этой стране точно не знает, что внутри. Предложил бы безотлагательно обеспечить 100-процентное финансирование системы контроля качества и имплементировать европейские нормы в части лабораторного контроля качества импорта.

Последний приоритет, № 5, – эффективность лекарств.

Система допуска лекарственных средств в Украине формировалась еще в начале – середине 2000-х, и если сравнивать украинское и европейское законодательство в этой сфере, то в нем присутствуют значительные "дыры". В результате, под видом благого намерения скорейшего насыщения внутреннего рынка новыми и эффективными препаратами, было "вымощена дорога" для допуска в Украину лекарств без доказанной эффективности, лекарств, запрещенных или ограниченных в обороте в развитых странах (из-за неэффективности, побочные эффекты и т.д.), или продуктов, которые вообще лекарствами не являются.

Приведу лишь один пример. Сегодня в Госреестре лекарственных препаратов насчитывается 1566 международных незапатентованных названий (далее МНН). Из них 256 МНН, то есть 16% (!) есть в сводном перечне продуктов, потребление и/или продажа которых была запрещена, продукты изъяты или строго ограничены в обороте, или не приняты правительствами. Это перечень Департамента по экономическим и социальным вопросам Секретариата ООН. Знает ли об этом нынешнее руководство Государственного экспертного центра? Учтены эти ограничения при допуске препаратов на рынок или при подготовке инструкций по их применению? И вообще, почему инструкции по применению лекарств в Украине отличаются от таких же в Европе в части показаний, противопоказаний и возрастных ограничений?

В этом контексте фармаконадзор – это инструмент, который защищает жизнь и здоровье пациента от опасных и неэффективных препаратов. Если в Европе это обычная ежедневная практика сбора данных о побочных реакциях, неэффективности лекарств и т.д., с последующим их анализом и принятием решения, то в Украине такая культура практически отсутствует. Поэтому мы рассматриваем и анализируем не десятки и сотни тысяч случаев, например, возникновение побочных реакций, а тысячи. Для кого-то, к сожалению, это может закончиться трагедией.

И напоследок. Чтобы реализовать указанные приоритеты, достаточно перейти от слов к делу. Выдумывать свой велосипед здесь не требуется. Достаточно системно, без исключений адаптировать европейское законодательство в сфере обращения лекарств и их ценообразования, с учетом рекомендаций ВОЗ. И – вперед, дорогу осилит идущий!"

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Украине несколько народных депутатов от фракции "Голос" предложили запустить "параллельный импорт" медикаментов и фактически отменить контроль за качеством части лекарств . При этом до половины всех медикаментов на рынке Украины – пустышки.

Примечательно, что в развитых странах, к примеру, в США, контроль за качеством лекарств был введен еще сто лет назад .

Сейчас, чтобы продавать медикаменты американцам, нужно провести целый ряд исследований и доказать, что это действительно препарат с действующим веществом.

Если же на рынок и попадает подделка, то цена такого бизнеса – штрафы на миллионы долларов.

Что касается Украины, то в ее бюджете на проверку препаратов заложили всего лишь 3 млн грн , чего не хватит даже на избирательную верификацию.

При этом президент Украины Владимир Зеленский 25 ноября подписал закон об усилении уголовной ответственности за фальсификацию лекарств и их распространение.

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