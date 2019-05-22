Главная Новости
Мова Язык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
City Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит
ORTO lineORTO lineORTO lineORTO line

/Новости медицины

Легализация медицинской марихуаны: в Раде прояснили ситуацию

2.4тЧитать материал на украинском

В Верховной Раде очень многие депутаты готовы проголосовать за легализацию медицинской марихуаны в Украине.

Об этом рассказала в эфире ObozTV народный депутат от БПП Светлана Залищук, комментируя соответствующий законопроект, поддержанный парламентским комитетом по правам человека.

На вопрос, когда Рада сможет рассмотреть данный законопроект, Залищук ответила: "В зависимости от формата работы парламента, насколько активно мы будем работать, принимать эти решения, будет ли большинство, чтобы голосовать за этот закон".

"Я от очень многих слышала, что будут голосовать. Это будет позитивом для страны", – отметила она.

Новости
Врач развеял миф о "безвредной" марихуане

Нардеп уточнила, что речь идет о медицинском каннабисе.

"Это те вещи, которые мы можем купить в аптеке. Речь о средствах, которые позволяют бороться со многими болезнями – мигренями, онкозаболеваниями и так далее", – объяснила она.

На вопрос, когда медицинская марихуана может появиться в украинских аптеках, депутат ответила: "С момента подписи президента под законопроектом компании смогут работать в рамках закона".

Легализация медицинской марихуаны: в Раде прояснили ситуацию

ekhokavkaza.com

Как сообщал OBOZREVATEL:

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 17:30 на ObozTV.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Прямая трансляция" на OBOZREVATEL.

Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персона
Светлана Залищук
Место
Украина
Теги
марихуананаркотикиВерховная Рада Украины
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
1
Смешно
7
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Пигин Макс
Пигин Макс
Правильно!!! Легализовать наркоту, проституцию, педерастию. Вот что значит свободная страна. Нам, в Мордоре, такое даже не снилось. Ох и завидуем мы вам...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Консультации врачей

Препараты

НовинкиПопулярноеРекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины