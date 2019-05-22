Легализация медицинской марихуаны: в Раде прояснили ситуацию

В Верховной Раде очень многие депутаты готовы проголосовать за легализацию медицинской марихуаны в Украине.

Об этом рассказала в эфире ObozTV народный депутат от БПП Светлана Залищук, комментируя соответствующий законопроект, поддержанный парламентским комитетом по правам человека.

На вопрос, когда Рада сможет рассмотреть данный законопроект, Залищук ответила: "В зависимости от формата работы парламента, насколько активно мы будем работать, принимать эти решения, будет ли большинство, чтобы голосовать за этот закон".

"Я от очень многих слышала, что будут голосовать. Это будет позитивом для страны", – отметила она.

Нардеп уточнила, что речь идет о медицинском каннабисе.

"Это те вещи, которые мы можем купить в аптеке. Речь о средствах, которые позволяют бороться со многими болезнями – мигренями, онкозаболеваниями и так далее", – объяснила она.

На вопрос, когда медицинская марихуана может появиться в украинских аптеках, депутат ответила: "С момента подписи президента под законопроектом компании смогут работать в рамках закона".

ekhokavkaza.com

Как сообщал OBOZREVATEL:

И. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун призвала легализировать марихуану в медицинских целях.

Кандидат медицинских наук Виктор Сидоренко пояснил, что доступ к наркотику будут иметь только тяжелобольные люди под жестким контролем врачей и правоохранителей.

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