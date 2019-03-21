Легализация марихуаны: в Раде спрогнозировали сроки

Верховная Рада имеет все шансы принять законопроект о легализации медицинского каннабиса в Украине до парламентских выборов осенью 2019 года.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявил народный депутат от фракции БПП, член комитета ВР по вопросам здравоохранения Константин Ярынич, который полностью поддерживает идею узаконивания употребления марихуаны в медицинских целях.

"Я по специальности врач-онколог, поэтому для меня это очень важное решение, которого прежде всего ожидает медицинская отрасль, и особенно онкология. Потому что это обезболивающий препарат, который уже давно зарекомендовал себя на территории всего мира, как достаточно серьезное средство для лечения хронической боли", – сказал Ярынич.

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Народный депутат напомнил, что в Украине в медицине давно применяют наркотические препараты, такие как морфий или промедол, и от легализации марихуаны ничего плохого не будет.

"Единственное, на что политикам нужно обратить внимание, так это на то, каким образом мы будем ее выращивать, кто этим будет заниматься, не будет ли доступа к этим плантаций тех, кто заинтересован не только в медицинском использовании. Вот эти предохранители надо продумать" , – говорит он.

С профессиональной точки зрения нардеп не видит ничего, что может помешать принятию соответствующего законопроекта, и надеется, что ВР успеет проголосовать до парламентских выборов.

"Мне бы очень хотелось, чтобы это было при нашем созыве, и у нас для этого есть время на самом деле. Что может стать сейчас на пути, так это политические процессы, которые сейчас происходят в Украине – президентские и парламентские выборы. Если говорить о механизме написания и о скорости принятия решений, то это возможно, и я хотел бы, чтобы это было сделано до выборов в ВР. Потому что когда один законопроект переходит из одного созыва к другому, то многие из этих законопроектов просто пропадают", – объяснил Ярынич.

Как сообщал OBOZREVATEL:

С инициативой легализации марихуаны выступила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун. По ее словам, марихуана используется в лечении таких заболеваний, как рак, болезнь Альцгеймера, хроническая боль, эпилепсия и другие.

Однако легализация марихуаны все же несет определенные риски. Врач-нарколог Юрий Пакин предупреждает, что сторонники легализации замалчивают факты о негативном влиянии "травки" на психику человека и быстрое формирование наркотической зависимости.

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