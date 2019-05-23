В лабораторной диагностике нашли угрозу для всей планеты

Сегодня осведомленность о проблеме пластического загрязнения среды очень высока, правительства и компании по всему миру предпринимают действия по сокращению употребления одноразового пластика. Однако несмотря на эти усилия, к 2050 году мировое производство пластмассы увеличится в четыре раза.

Об этом сообщает Diagnostics World News.

Услуги лабораторной диагностики пользуются большим спросом, для проведения анализов используют одноразовые лабораторные пластиковые изделия. Таким образом, сектор диагностики несет ответственность за использование большого количества пластика, угрожающего окружающей среде.

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Большинство лабораторных тестов проводятся одноразовыми материалами, которые не подлежат вторичной переработке. Большая их часть будет утилизирована вместе с другими медицинскими отходами, но многие все равно окажутся на свалке.

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Учитывая рост спроса на лабораторные анализы в местах оказания медицинской помощи, потенциальное количество пластиковых отходов, производимых только в лабораторном сегменте рынка будет значительно увеличиваться. Данная ситуация требует переосмысления методов испытаний и новых инновационных идей.

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