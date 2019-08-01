Улучшенные тесты для ранней диагностики болезни Лайма

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило оптимизированный процесс диагностики болезни Лайма. Будут использованы тесты, которые уже имеются на рынке.

Об этом сообщает медицинское издание WebMD.

Лабораторная диагностика болезни Лайма проводилась в два этапа. Для определения антител против Borrelia burgdorferi в крови использовали метод иммуноферментного анализа (ИФА) с последующим вестерн-блоттингом для подтверждения клинического диагноза. Согласно обновленной процедуре, исследования могут проходить одновременно или последовательно.

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FDA одобрило "модифицированный двухуровневый" подход, который включает в себя четыре ИФА-теста:

Тест-система Zeus ELISA Borrelia VlsE1/pepC10 IgG/IgM;

Тест-система Zeus ELISA Borrelia burgdorferi IgG / IgM;

Тест-система Zeus ELISA Borrelia burgdorferi IgM;

Тест-система Zeus ELISA Borrelia burgdorferi IgG.

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Результаты показали, что использование только двух тестов ИФА так же точно, как и метод ИФА/вестерн-блоттинга.

Благодаря оптимизации тестов врачам будет легче интерпретировать результаты, что повысит уверенность в поставленном диагнозе.

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