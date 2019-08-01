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/ Лабораторная диагностика

Улучшенные тесты для ранней диагностики болезни Лайма

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Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило оптимизированный процесс диагностики болезни Лайма. Будут использованы тесты, которые уже имеются на рынке.

Об этом сообщает медицинское издание WebMD.

Лабораторная диагностика болезни Лайма проводилась в два этапа. Для определения антител против Borrelia burgdorferi в крови использовали метод иммуноферментного анализа (ИФА) с последующим вестерн-блоттингом для подтверждения клинического диагноза. Согласно обновленной процедуре, исследования могут проходить одновременно или последовательно.

Улучшенные тесты для ранней диагностики болезни Лайма

Иллюстрация

Улучшенные тесты для ранней диагностики болезни Лайма

Иллюстрация

FDA одобрило "модифицированный двухуровневый" подход, который включает в себя четыре ИФА-теста:

  • Тест-система Zeus ELISA Borrelia VlsE1/pepC10 IgG/IgM;

  • Тест-система Zeus ELISA Borrelia burgdorferi IgG / IgM;

  • Тест-система Zeus ELISA Borrelia burgdorferi IgM;

  • Тест-система Zeus ELISA Borrelia burgdorferi IgG.

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Улучшенные тесты для ранней диагностики болезни Лайма

Иллюстрация

Результаты показали, что использование только двух тестов ИФА так же точно, как и метод ИФА/вестерн-блоттинга.

Благодаря оптимизации тестов врачам будет легче интерпретировать результаты, что повысит уверенность в поставленном диагнозе.

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Тема
Здоровье
Место
США
Теги
болезнь Лайма диагностика
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