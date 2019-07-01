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/Лабораторная диагностика

Снижает смертность: названы еффективные меры профилактики рака

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Профилактика и ранняя диагностика могут существенно сократить количество летальных исходов от онкозаболеваний.

Современные технологии на стадии скрининга опухолей молочной железы, колоректального рака или рака простаты имеют важное значение. Эти меры снижают смертность, например, в случае рака толстой кишки на 79%. Об этом сообщает итальянское издание La Repubblica.

При раке молочной железы проведение скрининга может снизить смертность на 45-50%, а цифровая маммография, несмотря на высокую стоимость, является экономически эффективной. При раке простаты смертность после скрининга снижается на 30%.

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Маммография

super.ua

Своевременное использование медицинских приборов и анализов с целью мониторинга состояния здоровья может позволить значительно сократить косвенные расходы на лечение, а также повысить шансы на выздоровление.

Как сообщал MedOboz ранее, ученые обнаружили причину возникновения рака в человеческом организме. Исследование было направлено на изучение молекул-"архитекторов", которые регулируют деление клеток.

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Темы
ЗдоровьеБорьба с онкологией
Место
Италия
Теги
диагностикарак
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