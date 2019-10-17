Часто спрашивают "Можно ли с помощью анализа на определение уровня холестерина (ХС) в крови диагностировать атеросклероз ?"

НЕТ! Атеросклероз – это не только и не столько о ХС. Это – история о локальных изменениях в структуре стенок артерий. Поэтому для диагностики используются методы визуализации суженного просвета или же стенок артерий, в т. ч., бляшек ( "морфологического субстрата" атеросклероза), а также симптомы уменьшения кровоснабжения органа (например, стенокардии или инфаркта миокарда).

Зачем определяют уровень ХС?

как ФАКТОР РИСКА заболевания и смерти от болезней, связанных с атеросклерозом;

для оценки достижения терапевтической цели лечения при его проведении для предупреждения возникновения этих болезней или их тяжелых осложнений, в частности, инфаркта и инсульта.

Изменения содержания нескольких показателей обмена ХС (общего, а также в составе липопротеинов низкой и высокой плотности – ЛПНП, ЛПВП) и еще триглицеридов свидетельствуют о нарушении липидного обмена. Их причинами могут быть факторы питания, диабет и некоторые другие заболевания внутренних органов, а также довольно редкие наследственные заболевания.

Какая норма ХС в крови?

Как ни странно, такой "нормы" не существует!

Зато международными рекомендациями, на основе данных доказательной медицины по улучшению прогноза, определен набор "липидных целей" – в зависимости от степени сердечно-сосудистого риска пациента. Для разных категорий пациентов эти цели – разные! Чем выше риск, то есть, хуже прогноз, тем более "жесткой" является липидная цель. Поэтому для лиц без заболеваний сердца и сосудов целевой ХС выше, чем для пациентов со стенокардией или инфарктом. Последним медикаменты для снижения ХС назначают практически НЕЗАВИСИМО ОТ ЕГО ВЫХОДНОГО УРОВНЯ, не дожидаясь результата анализа.

Целевые уровни ХС постоянно пересматриваются экспертным сообществом – в сторону более агрессивного их снижение, по мере накопления данных о безопасности. Подобная ситуация с артериальным давлением (АД).

Какие показатели обмена ХС следует определить и для чего их использовать?

Международные рекомендации предусматривают определение 4-х основных показателей "липидного спектра" крови, или "липидограммы" – как у здоровых лиц, начиная с молодого возраста, так и у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Иллюстрация

1. Общий ХС:

входит в общепринятые европейскую и американскую шкалы оценки сердечно-сосудистого риска для лиц без таких заболеваний, вместе с возрастом, курением и другими факторами;

очень высокий уровень позволяет заподозрить тяжелое наследственное заболевание обмена ХС – семейную гиперхолестеринемию, которая требует максимально раннего и активного лечения;

нужен для расчета по формуле уровня ХС ЛПНП, который является первичной терапевтической целью.

2. "Хороший" ХС ЛПВП является независимым фактором риска, который, вместе с общим ХС, нужен для оценки общего сердечно-сосудистого риска с помощью соответствующих шкал.

3. "Плохой" ХС ЛПНП используется как первичная цель липидопонижающего лечения статинами и некоторыми другими препаратами, которое обеспечивает улучшение прогноза пациентов.

4. Триглицериды (ТГ) не считают самостоятельным фактором риска, поскольку их повышение ассоциируется со снижением "хорошего" ХС ЛПВП.

Однако очень высокий уровень ТГ (> 5,5 ммоль/л) указывает на угрозу острого панкреатита и требует назначения отдельного вида липидопонижающих препаратов – фибратов. Возможность дополнительного улучшения прогноза кардиологических пациентов, получающих статины, например, с инфарктом, путем дополнительного "прицельного" снижение ТГ, в последнее время активно изучается.

Надеюсь, друзья, что вы сможете применить эту информацию на практике, для партнерства с вашими врачами.

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