Главная Новости
Мова Язык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
City Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/Лабораторная диагностика

Появилась надежда: ученые тестируют новый способ диагностики рака

146Читать материал на украинском

В Великобритании испытывают новый скрининг-тест на рак простаты, чтобы выяснить, можно ли будет использовать его в рутинной практике.

Тест представляет собой неинвазивное МРТ-сканирование, которое позволяет получать изображения внутренней части тела, чтобы проверить наличие каких-либо аномальных новообразований. Об этом сообщает служба новостей ВВС.

По словам экспертов из Университетского колледжа Лондона, МРТ-сканирование имеет ряд преимуществ – он относительно дешев, широко доступен и надежен, атакже может избавить больных от инвазивных методов исследования.

Новости
С помощью мочи: найден способ определить рак на ранней стадии
МРТ-сканирование

МРТ-сканирование

pixabay.com

На сегодня для выявления рака предстательной железы используют анализ крови на простатический специфический антиген (ПСА), высокий уровень которого может говорить о новообразовании. Однако этот показатель может увеличиваться и при воспалительных процесах в органе, и при наличии инфекций. Так, приблизительно у трех из четырех мужчин с повышенным уровнем ПСА не будет рака.

Увеличенный показатель ПСА может потребовать дополнительной проверки, такой как биопсия – взятие небольших образцов ткани из предстательной железы для дальнейшего исследования.

Ранее MedOboz сообщал, что компания Google заявила о новом проекте – создании технологии, которая обнаруживает раковые клетки на томограммах легких.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Место
Великобритания
Тег
рак
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

НовинкиПопулярноеРекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины