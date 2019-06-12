Появилась надежда: ученые тестируют новый способ диагностики рака

В Великобритании испытывают новый скрининг-тест на рак простаты, чтобы выяснить, можно ли будет использовать его в рутинной практике.

Тест представляет собой неинвазивное МРТ-сканирование, которое позволяет получать изображения внутренней части тела, чтобы проверить наличие каких-либо аномальных новообразований. Об этом сообщает служба новостей ВВС.

По словам экспертов из Университетского колледжа Лондона, МРТ-сканирование имеет ряд преимуществ – он относительно дешев, широко доступен и надежен, атакже может избавить больных от инвазивных методов исследования.

МРТ-сканирование pixabay.com

На сегодня для выявления рака предстательной железы используют анализ крови на простатический специфический антиген (ПСА), высокий уровень которого может говорить о новообразовании. Однако этот показатель может увеличиваться и при воспалительных процесах в органе, и при наличии инфекций. Так, приблизительно у трех из четырех мужчин с повышенным уровнем ПСА не будет рака.

Увеличенный показатель ПСА может потребовать дополнительной проверки, такой как биопсия – взятие небольших образцов ткани из предстательной железы для дальнейшего исследования.

Ранее MedOboz сообщал, что компания Google заявила о новом проекте – создании технологии, которая обнаруживает раковые клетки на томограммах легких.

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