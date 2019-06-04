Одобрен тест для выявления вируса Зика

ZIKV Detect 2.0 IgM Capture (InBios International) - первый диагностический тест для выявления вируса Зика, одобренный Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

Одобрение этого продукта FDA основано на результатах клинического исследования 807 тестовых образцов и других аналитических исследований. Об этом сообщает издание Medscape.

Новый тест эффективно выявляет антитела к вирусу Зика в крови.

Это первый диагностический тест для вируса Зика, разрешенный FDA для продажи в США. Ранее тест-системы для выявления антител к данной инфекции были разрешены только для экстренного использования.

Тест ZIKV Detect 2.0 IgM Capture следует использовать только у пациентов с клиническими признаками и симптомами, которые соответствуют вирусной инфекции Зика, и / или эпидемиологическим критериям Центров по контролю и профилактике заболеваний.

вирус Зика

Как известно, основными переносчиками вируса Зика являются комары рода Aedes, которые кусают в дневное время. Симптомы болезни, как правило, слабо выражены и включают повышение температуры, сыпь, конъюнктивит, боли в мышцах и суставах, головную боль и пр. Инфекция во время беременности может приводить к рождению детей с микроцефалией и другими врожденными пороками развития.

микроцефалия bbc.com

Ранее MedOboz сообщал, что ученые разработали новый способ диагностики мочевого пузыря, который позволяет выявлять в биологических материалах необходимые фрагменты клеток, свидетельствующих о наличии рака.

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