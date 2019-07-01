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/Неврология

На шаг ближе: разработан анализ крови на болезнь Альцгеймера

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Ученые из Лундского университета (Швеция) разработали точный анализ крови на болезнь Альцгеймера, который можно использовать в учреждениях первичной медицинской помощи.

Используя полностью автоматизированный иммуноанализ, исследователи установили, что уровни амилоидных белков Aβ42 и Aβ40 в плазме крови соответствуют клинической стадии когнитивных нарушений. Об этом сообщает Medscape Medical News со ссылкой на первоисточник.

По словам ведущего автора Себастьяна Палмквиста, полученные результаты могут быть очень необходимым вкладом в другие ограниченные диагностические инструменты, доступные в первичной помощи.

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Появилась надежда: ученые тестируют новый способ диагностики рака
Анализ крови

Анализ крови

pixabay.com

Предыдущие попытки идентифицировать и разработать биомаркер крови для болезни Альцгеймера потерпели неудачу. Наиболее многообещающими кандидатами на сегодняшний день являются тау-белок, уровни легкой цепи нейрофиламента, Aβ42 и Aβ40.

Ранее MedOboz сообщал, что компания Google заявила о новом проекте – создании технологии, которая обнаруживает раковые клетки на томограммах легких.

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Темы
Здоровьеболезнь Альцгеймера
Место
Швеция
Тег
диагностика
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