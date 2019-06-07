На Одесщине телемедицина спасла жизнь женщине

Благодаря телемедицине, которая успешно работает в Одессе, жительнице Измаила удалось спасти жизнь.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Одесской облгосадминистрации Максим Степанов. Пациентке в городской больнице поставили неверный диагноз.

"Устанавливают предварительный диагноз — опухоль грудной клетки. Врачи затрудняются, необходимо подтверждение. Они связываются с областными коллегами, передают все анализы и рентгенологические снимки. В результате консилиума диагноз не подтверждается. Выяснилось, что у женщины тромбоэмболия легочной артерии. Ее спасли. Если бы отправили в Одессу в онкодиспансер, человек бы просто не доехал", — отметил он.

В Одессе телемедицина спасла жизнь женщине Скриншот

Проект телемедицины буквально за полтора года с "пилота" превратили в большую "спасительную сеть".

Как сообщал OBOZREVATEL, о том, что в Украине введут телемедицину, заговорили еще в 2011 году. Проект начали успешно реализовывать.

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