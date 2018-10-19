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/Блоги - Лабораторная диагностика

Ирина Курстак
Ирина Курстак
кандидат медицинских наук, врач Все статьи автора

Какие анализы сдавать при синдроме хронической усталости?

- На что жалуетесь?

- Доктор, я устал!

Знаю, что многие из вас очень ждали. Сегодня поговорим о синдроме хронической усталости (СХУ) и том, какие анализы надо сдать, чтобы понять причину этого состояния.

Думаю, что на жалобах можно не останавливаться, но все же. Вот основные из них:

- внезапно возникающая слабость;

- снижение работоспособности;

- субфебрильная температура;

- расстройство сна (бессонница или, напротив, сонливость);

- головная боль;

- мигрирующая артралгия (боль в суставах);

- депрессия.

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Хочу, чтобы вы четко понимали, что вышеперечисленные жалобы могут быть при истинном синдроме хронической усталости, диагностикой и лечением которого занимаются психиатры соматических заболевания, диагностикой и лечением которых занимаются врачи самых разных специальностей.

К истинному СХУ многие относятся скептически. В первую очередь это связано с тем, что нет объективной шкалы измерения усталости. Кстати, в МКБ-10 (классификатор болезней) такого диагноза нет.

Добавлю лишь, что одного-единственного анализа, который может подтвердить наличие истинного СХУ, нет.

Соматические заболевания, при которых могут быть симптомы усталости: анемия ЖДА и В12-ДА, патология щитовидной железы, заболевания почек, печени, синдром Жильбера.

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Перечень анализов, необходимых для поиска причины постоянной усталости:

- общий анализ крови с эритроцитарными индексами, лейкоформулой и СОЭ;

- биохимический анализ крови (белок; холестерин; билирубин, глюкоза; ЛПВП, ЛПНП; АЛТ; АСТ; креатинин; мочевина, СРБ);

- ферритин, витамин В12 и фолиевая кислота;

- ТТГ и Т4 свободный;

- витамин Д.

И это все?! Нет конечно. Данный комплекс анализов для выявления самых частых причин усталости. Их можно сдавать самостоятельно. А дальше консультация врача, чтобы понять в каком направлении двигаться.

Читайте на OBOZREVATEL, как распознать синдром хронической усталости

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

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Ирина Курстак Ирина Курстак
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здоровьеболезнь
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Источник:Ирина Курстак
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Semizalupiv Opanas
Semizalupiv Opanas
..а по цене ...клоуны б.дь ,одни анализы средняя зарплата ..
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