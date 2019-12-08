Когда начать следить за холестерином: ученые назвали идеальный возраст

Врачи назвали 25-летний возраст идеальным для начала проверки уровня холестерина в человеческом организме.

Соответствующий вывод сделали после ряда исследований ученые из Германии и Великобритании. Их отчет был опубликован в журнале The Lancet.

Отмечается, что медики рассмотрели долгосрочные риски для здоровья, связанные с употреблением большого количества "вредного" холестерина в течение десятилетий.

Холестерин в крови: ученые назвали возраст для первой проверки medweb.ru

В частности, была обнаружена связь между уровнем "плохого" холестерина и риском сердечно-сосудистых заболеваний в раннем возрасте, в течение 40 и более лет.

"Чем раньше люди начинают принимать меры для снижения уровня холестерина, тем лучше", – резюмировали врачи.

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