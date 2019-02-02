Купить не получится: в Украине кардинально изменят правила получения больничных

В Украине через 7 месяцев заработает единый е-реестр больничных листов. После этого "заболеть задним числом" уже не получится.

По мнению инициаторов нововведения, главная польза — станет невозможно купить больничный без обращения к врачу и минимизируется возможность нарушений при выдаче документа. Но эксперты говорят, что возможность коррупции останется на уровне врачей первичной медпомощи, сообщает "Сегодня".

В чем суть

Порядок выдачи больничных изменится кардинально: они не только станут виртуальными (хотя возможность распечатать документ на обычном листе бумаги предусмотрена по личному устному обращению пациента), но и будут более информативными, чем действующие.

НТН

Так, помимо Ф. И. О. больного, даты его рождения, пола, места работы и сроков нетрудоспособности добавится его идентификационный код (при наличии), а также должность и идентификационный код врача, выдавшего больничный.

При этом в нем будут зафиксированы дата и время внесения в его базу данных информации об обращении пациента и решении врача о выдаче листа нетрудоспособности.

Доступ к реестру будут иметь через электронную подпись уполномоченные лица Пенсфонда, Минздрава, Фонда по временной нетрудоспособности, врачи, выдающие больничные, и сотрудники отдела кадров предприятий и фирм.

Каков механизм

Все будет происходить в таком порядке: врач формирует больничный, указывая в нем диагноз в виде шифра (согласно медпротоколу), срок временной нетрудоспособности и заносит данные в реестр.

Когда больничный закрывается, дата выхода на работу тоже фиксируется, а болевшему врач может выдать на руки либо уникальный номер больничного в реестре, либо распечатать документ полностью для облегчения его идентификации работодателем. Первые пять дней нетрудоспособности, как и сейчас, оплатит работодатель, последующие — Фонд нетрудоспособности, куда работодатель передаст информацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине изменились правила страховых выплат по больничным, а также на основании беременности, родов и похорон. С начала октября 2018 года в действие вступила новая редакция порядка начисления материальной помощи Фондом социального страхования.

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