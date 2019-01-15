Кровь украинцев продадут за границу? Страна оказалось под угрозой

В Украине хотят разрешить продажу крови за границу. В Верховной Раде уже зарегистрирован проект закона, который прописывает несколько причин для вывоза стратегически важного компонента в другие страны.

Что это значит и какие угрозы это несет для национальной безопасности — в материале OBOZREVATEL.

Кровь украинцев уйдет в Европу?

Группа народных депутатов — Ольга Богомолец (Блок Петра Порошенко), Олег Мусий (Блок Петра Порошенко), а также Игорь Шурма ("Оппозиционный блок"), зарегистрировала в парламенте проект закона 9452. Его последняя статья четко прописывает, что кровь украинцев может быть продана за пределы страны. Она предусматривает сразу несколько условий для этого:

Кровь могут передать в виде гуманитарной помощи в случае чрезвычайных ситуаций. Такое решение остается за Кабинетом министров;

Донорская кровь и ее компоненты могут быть вывезены за пределы страны для создания препаратов, которые в Украине не производятся, или существуют, но в малом количестве. В таком случае медикаменты должны обязательно возвращаться в Украину;

Компоненты и препараты донорской крови разрешается реализовывать за пределами Украины только при условии полного обеспечения ими потребностей охраны здоровья населения и наличия специального разрешения Кабмина.

В чем угроза?

Фактически этой статьей разрешается вывозить кровь за границу. Как известно, ситуация с банком крови в стране оставляет желать лучшего. В тяжелые дни 2014-2015 годов, когда украинские военные ежедневно поступали в военные госпитали, именно доноры спасали десятки жизней. Учитывая нестабильную ситуацию на фронте и сейчас, да и сам факт боевых действий на востоке страны, потребность в крови сохраняется.

Данный факт подтверждают и в профильном Министерстве здравоохранения. Так, замминистра по евроинтеграции Оксана Сивак в середине 2017 года писала, что в Украине показатель донорской крови на человека ежегодно — 9,55 мл. Хотя по данным Всемирной организации охраны здоровья, он должен быть от 12 до 15 мл.

“Дефицит крови существует абсолютно во всех странах и это тот стратегический продукт, который нужен абсолютно всем. Мало кто экспортирует кровь и только в том случае, когда собственная система здравоохранения обеспечена… Мне вообще непонятно, как мы можем экспортировать кровь в условиях сокращения численности населения и потенциальных доноров”, — пояснил OBOZREVATEL доктор медицинских и фармацевтических наук Алексей Соловьев.

По его словам, этот проект закона не решает задач, которые перед собой ставит государство. Он не сможет защитить доноров, а также урегулировать сферу хранения крови в стране.

Резко негативно законопроект оценил и доктор юридических наук, профессор Виталий Пашков. К слову, Пашков числится как автор законопроекта, но в комментарии OBOZREVATEL он заявил, что в этот список он был внесен без своего ведома.

“Я и Наталья Гуторова как члены рабочей группы не согласились с этим проектом, особенно со статьей 27. Более того, мы подготовили альтернативный проект закона и определили, что поданный Ольгой Богомолец проект не отвечает Европейской директиве. Особенно обращаем внимание на попытку, чтобы в этой сфере работали лишь государственные или коммунальные компании, что не соответствует ни Конституции, ни практике стран ЕС. Все формы собственности равны, но, конечно, должно быть лицензирование. А то, что в законе — это безграмотно”, — сказал Пашков.

Специалист также негативно отреагировал и на возможность экспорта украинской крови.

"Развитые страны, как правило, за границу кровь не продают. В нынешнем законе статья такая есть, но вывоз производится для создания препаратов, а затем все снова возвращается в Украину. Вторая причина — если в стране избыток крови. У нас каждый год Кабмин дает разрешение на вывоз препаратов для крови. Хотя, если спросить у любого врача на фронте — есть ли лишняя кровь у вас? Он скажет, что нет. Это не соответствует здравому смыслу", — считает Пашков.

Что еще предлагают нардепы?

В пояснительной записке авторы проекта заявляют, его цель — адаптация украинских законов к директивам Европейского Союза. Речь идет о безопасности донорской крови.

Основные тезисы законопроекта:

Государство полностью регулирует донорство крови;

В Украине нет как таковой системы донорства, поэтому закон прописывает создание Национального трансфузиологического центра. Проще говоря — единого банка крови. При этом в каждой области не должно быть более одного центра службы крови;

Закреплено, что донорство должно быть добровольным и безоплатным;

Указан перечень льгот и обязательств работодателя перед донором;

Прописана ответственность донора за подачу неправдивой информации.

“Первое, что мы должны помнить, лечение должно быть доступным для населения. А, следовательно, заготовка крови и ее компонентов в Украине должно быть под контролем государства. Только под контролем государства возможно разработать единый механизм ценообразования на препараты крови и ее компонентов, а заготовка будет оснащаться в полном объеме”, — подчеркнули авторы.

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