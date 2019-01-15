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Виталий Тысячный
Виталий Тысячный
ЖурналистВсе статьи автора

Кровь украинцев продадут за границу? Страна оказалось под угрозой

1.2тЧитать материал на украинском

В Украине хотят разрешить продажу крови за границу. В Верховной Раде уже зарегистрирован проект закона, который прописывает несколько причин для вывоза стратегически важного компонента в другие страны.

Что это значит и какие угрозы это несет для национальной безопасности — в материале OBOZREVATEL.

Кровь украинцев уйдет в Европу?

Группа народных депутатов Ольга Богомолец (Блок Петра Порошенко), Олег Мусий (Блок Петра Порошенко), а также Игорь Шурма ("Оппозиционный блок"), зарегистрировала в парламенте проект закона 9452. Его последняя статья четко прописывает, что кровь украинцев может быть продана за пределы страны. Она предусматривает сразу несколько условий для этого:

  • Кровь могут передать в виде гуманитарной помощи в случае чрезвычайных ситуаций. Такое решение остается за Кабинетом министров;

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  • Донорская кровь и ее компоненты могут быть вывезены за пределы страны для создания препаратов, которые в Украине не производятся, или существуют, но в малом количестве. В таком случае медикаменты должны обязательно возвращаться в Украину;

Кровь украинцев продадут за границу? Страна оказалось под угрозой

  • Компоненты и препараты донорской крови разрешается реализовывать за пределами Украины только при условии полного обеспечения ими потребностей охраны здоровья населения и наличия специального разрешения Кабмина.

В чем угроза?

Фактически этой статьей разрешается вывозить кровь за границу. Как известно, ситуация с банком крови в стране оставляет желать лучшего. В тяжелые дни 2014-2015 годов, когда украинские военные ежедневно поступали в военные госпитали, именно доноры спасали десятки жизней. Учитывая нестабильную ситуацию на фронте и сейчас, да и сам факт боевых действий на востоке страны, потребность в крови сохраняется.

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Данный факт подтверждают и в профильном Министерстве здравоохранения. Так, замминистра по евроинтеграции Оксана Сивак в середине 2017 года писала, что в Украине показатель донорской крови на человека ежегодно 9,55 мл. Хотя по данным Всемирной организации охраны здоровья, он должен быть от 12 до 15 мл.

Кровь украинцев продадут за границу? Страна оказалось под угрозой

“Дефицит крови существует абсолютно во всех странах и это тот стратегический продукт, который нужен абсолютно всем. Мало кто экспортирует кровь и только в том случае, когда собственная система здравоохранения обеспечена… Мне вообще непонятно, как мы можем экспортировать кровь в условиях сокращения численности населения и потенциальных доноров”, пояснил OBOZREVATEL доктор медицинских и фармацевтических наук Алексей Соловьев.

По его словам, этот проект закона не решает задач, которые перед собой ставит государство. Он не сможет защитить доноров, а также урегулировать сферу хранения крови в стране.

Резко негативно законопроект оценил и доктор юридических наук, профессор Виталий Пашков. К слову, Пашков числится как автор законопроекта, но в комментарии OBOZREVATEL он заявил, что в этот список он был внесен без своего ведома.

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“Я и Наталья Гуторова как члены рабочей группы не согласились с этим проектом, особенно со статьей 27. Более того, мы подготовили альтернативный проект закона и определили, что поданный Ольгой Богомолец проект не отвечает Европейской директиве. Особенно обращаем внимание на попытку, чтобы в этой сфере работали лишь государственные или коммунальные компании, что не соответствует ни Конституции, ни практике стран ЕС. Все формы собственности равны, но, конечно, должно быть лицензирование. А то, что в законе это безграмотно”, сказал Пашков.

Кровь украинцев продадут за границу? Страна оказалось под угрозой

Специалист также негативно отреагировал и на возможность экспорта украинской крови.

"Развитые страны, как правило, за границу кровь не продают. В нынешнем законе статья такая есть, но вывоз производится для создания препаратов, а затем все снова возвращается в Украину. Вторая причина если в стране избыток крови. У нас каждый год Кабмин дает разрешение на вывоз препаратов для крови. Хотя, если спросить у любого врача на фронте есть ли лишняя кровь у вас? Он скажет, что нет. Это не соответствует здравому смыслу", считает Пашков.

Что еще предлагают нардепы?

В пояснительной записке авторы проекта заявляют, его цель адаптация украинских законов к директивам Европейского Союза. Речь идет о безопасности донорской крови.

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Основные тезисы законопроекта:

  • Государство полностью регулирует донорство крови;

  • В Украине нет как таковой системы донорства, поэтому закон прописывает создание Национального трансфузиологического центра. Проще говоря единого банка крови. При этом в каждой области не должно быть более одного центра службы крови;

Кровь украинцев продадут за границу? Страна оказалось под угрозой

  • Закреплено, что донорство должно быть добровольным и безоплатным;

  • Указан перечень льгот и обязательств работодателя перед донором;

  • Прописана ответственность донора за подачу неправдивой информации.

“Первое, что мы должны помнить, лечение должно быть доступным для населения. А, следовательно, заготовка крови и ее компонентов в Украине должно быть под контролем государства. Только под контролем государства возможно разработать единый механизм ценообразования на препараты крови и ее компонентов, а заготовка будет оснащаться в полном объеме”, подчеркнули авторы.

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Автор
Виталий ТысячныйВиталий Тысячный
Тема
Эксклюзив
Место
Украина
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