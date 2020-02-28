Коронавирус в Украине? Скалецкая прояснила ситуацию с госпитализированной женщиной

У украинки, которую из аэропорта "Борисполь" увезли в больницу с высокой температурой, пока не подтвержден диагноз коронавирус COVID-19.

Об этом рассказала в эфире ObozTV министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая. По ее словам, медики приняли меры, чтобы минимизировать риск распространения вероятного коронавируса.

"У нас неоднократно меряли температуру в аэропортах, обнаруживали людей с температурой и отправляли в больницы за последний месяц, пока мы ведем температурный скрининг", - заявила Скалецкая.

Новости Коронавирус прорвался в Беларусь и приблизился к Украине

По словам главы Минздрава, госпитализация женщины "не значит, что у нее однозначно коронавирус".

"Сегодня мы в больницах используем тест сначала на грипп, потом, когда он дает негативный результат, мы используем тесты, которые у нас сегодня есть в наших лабораториях для обнаружения коронавируса. Эта процедура используется по рекомендациям ВОЗ", - отметила она.

"Как только будет информация, мы обязательно всем сообщим. Но сегодня ее максимально быстрое помещение в больницу, невозможность контактов на территории Киева, Украины или аэропорта дает возможность говорить о том, что мы минимизируем таким способом возможность распространения вероятного коронавируса или другого вируса", - подчеркнула министр.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 16:00 на ObozTV.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!