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Коронавирус в Украине? Скалецкая прояснила ситуацию с госпитализированной женщиной

1.4т
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У украинки, которую из аэропорта "Борисполь" увезли в больницу с высокой температурой, пока не подтвержден диагноз коронавирус COVID-19.

Об этом рассказала в эфире ObozTV министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая. По ее словам, медики приняли меры, чтобы минимизировать риск распространения вероятного коронавируса.

"У нас неоднократно меряли температуру в аэропортах, обнаруживали людей с температурой и отправляли в больницы за последний месяц, пока мы ведем температурный скрининг", - заявила Скалецкая.

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По словам главы Минздрава, госпитализация женщины "не значит, что у нее однозначно коронавирус".

"Сегодня мы в больницах используем тест сначала на грипп, потом, когда он дает негативный результат, мы используем тесты, которые у нас сегодня есть в наших лабораториях для обнаружения коронавируса. Эта процедура используется по рекомендациям ВОЗ", - отметила она.

"Как только будет информация, мы обязательно всем сообщим. Но сегодня ее максимально быстрое помещение в больницу, невозможность контактов на территории Киева, Украины или аэропорта дает возможность говорить о том, что мы минимизируем таким способом возможность распространения вероятного коронавируса или другого вируса", - подчеркнула министр.

Коронавирус в Украине? Скалецкая прояснила ситуацию

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Темы
Коронавирус Новости ObozTV Эфиры Oboz TV Прямая трансляция
Персона
Зоряна Скалецкая
Место
Украина
Теги
Министерство здравоохранения вирус аэропорт Борисполь
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