Жительница китайского города Гуанчжоу украинка Анна Хадайкина рассказала о борьбе с коронавирусом в КНР и показала видео, как люди живут в условиях карантина.

В эфире ObozTV Хадайкина сообщила, что, по официальной статистике на 26 февраля, в Гуанчжоу зарегистрировано 346 заболевших и один летальный исход. В то же время, 210 человек выздоровели.

"Динамика очень хорошая, как и погода, поэтому все гуляют, играют в бадминтон и наслаждаются жизнью", - рассказала она.

По словам жительницы Гуанчжоу, вход в ее жилой комплекс обрабатывают специальным средством, "чтобы те, кто заходит, не заносил всякую заразу и вирусы". Лифты в домах снабдили специальными дезинфицирующими бумажками, которые можно использовать для нажатия кнопок. Также повсюду расклеили информацию с рекомендациями почаще мыть руки и носить маски.

Хадайкина показала пустынный железнодорожный вокзал и отметила, что "народу стало очень много по сравнению с прошлыми днями".

Также она рассказала, что в общественные места, в частности, магазины и супермаркеты, людей пускают только после того, как они померяют температуру.

iz.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, в Китае за сутки, 26 февраля, от коронавируса умерли 29 человек. Это самый низкий показатель, начиная с 30 января.

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