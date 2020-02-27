Коронавирус в Черновцах: стали известны результаты проверки украинцев

У госпитализированных в Черновцах двух украинцев не обнаружили коронавирус Covid-2019.

Проведенные анализы показали отрицательный результат на инфекцию, сообщил на своей странице в Facebook глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осадчук.

"Рад сообщить буковинцам, что все четыре анализа, проведенные по официальным алгоритмам с соблюдением всех требований, дали негативный результат относительно подозрения на инфекцию коронавируса", – написал чиновник.

Подробности он пообещал рассказать на брифинге 28 февраля.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черновцах у двух граждан Украины, которые длительное время пребывали в Италии, заподозрили коронавирус. Их госпитализировали, а анализы отправили в Киев на проверку.

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