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Коронавирус уйдет через 12-18 месяцев: в Гарварде дали прогноз

2.8т
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Пандемия коронавируса COVID-19 в мире может закончиться через 12-18 месяцев.

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Такое предположение высказал в четверг, 26 марта, директор Гарвардского глобального института здравоохранения Ашиш Джа, передает CNN.

"Это не вирус, который проходит через две недели, четыре недели или шесть недель. Мы будем жить с этим, в той или иной форме, в течение 12-18 месяцев, если нам повезет", – сказал Джа.

Коронавирус уйдет через 12-18 месяцев

Коронавирус уйдет через 12-18 месяцев

news.un.org

По его словам, полностью преодолеть коронавирус можно лишь тогда, когда появится вакцина. "После того, как у нас будет эффективная и широко разработана вакцина, мы можем закончить пандемию. К этому времени нам и в дальнейшем придется противостоять вирусу и бороться с ним", – подчеркнул Джа.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее биолог из США заявила, что пандемию коронавируса может остановить только вакцина или "биологическое чудо".

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Место
США
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