Коронавирус уйдет через 12-18 месяцев: в Гарварде дали прогноз

Пандемия коронавируса COVID-19 в мире может закончиться через 12-18 месяцев.
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Такое предположение высказал в четверг, 26 марта, директор Гарвардского глобального института здравоохранения Ашиш Джа, передает CNN.
"Это не вирус, который проходит через две недели, четыре недели или шесть недель. Мы будем жить с этим, в той или иной форме, в течение 12-18 месяцев, если нам повезет", – сказал Джа.
Коронавирус уйдет через 12-18 месяцев
news.un.org
По его словам, полностью преодолеть коронавирус можно лишь тогда, когда появится вакцина. "После того, как у нас будет эффективная и широко разработана вакцина, мы можем закончить пандемию. К этому времени нам и в дальнейшем придется противостоять вирусу и бороться с ним", – подчеркнул Джа.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее биолог из США заявила, что пандемию коронавируса может остановить только вакцина или "биологическое чудо".
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