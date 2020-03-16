Коронавирус сравнили с другими смертоносными инфекциями: в чем отличия. Инфографика

Сравнение коронавируса COVID-19 с другими современными вирусными эпидемиями показало, что он менее смертоносен, но очень быстро распространяется.

Как пишет "Радио Свобода", было проведено сравнение коронавируса с вирусом Эбола (эпидемия в 2014-2016 годах), а также с вирусами SARS (эпидемия в 2002-2003 годах) и MERS (вспышка в 2012 году и по наше время) (чтобы посмотреть инфографику, проскролльте новость до конца).

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Оказалось, что COVID-19 лидирует по количеству инфицированных – более 169 тысяч, однако уровень смертности не превышает 2%. Тогда как вирусом Эбола заразились 28 тысяч человек, а уровень смертности составил 40%.

Показатели у вируса SARS – 8 тысяч зараженных, из них 10% умерших, у вируса MERS – 2,5 тысячи больных и 34% погибших.

"Радио Свобода"

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 16 марта наихудшая ситуация с коронавирусом в Италии. За минувшие сутки от COVID-19 там умерли еще 368 человек – это рекордное количество за время пандемии. Общее число жертв вируса в стране превысило 1800.

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