Коронавирус пришел в Болгарию: подтвердились первые случаи

В Болгарии подтвердились первые случаи заражения новым коронавирусом COVID-19 из Китая.
Об этом сообщает Болгарское телеграфное агентство. Информацию уже подтвердил начальник национального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса при правительстве Болгарии Венцислав Матафчийски на брифинге.
Пока речь идет о двух пациентах с положительным результатом тестов.
Как коронавирус распространяется в мире
Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 8 марта более 104 тыс. человек во всем мире заражены коронавирусом.
В Южной Корее зарегистрирован 7041 случай заболевания, в Италии - 5883, в Иране - 5823, во Франции - 949. В России, по оценкам властей, число зараженных составило 14 человек.
В Испании подтверждены 100 новых случаев инфицирования.
В США зафиксировано 139 новых случаев заражения коронавирусом.
В Швеции и Норвегии в сутки обнаружили более 100 случаев инфицирования COVID-19.
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