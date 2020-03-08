Коронавирус поразил более 104 тыс. человек в 93 странах

Более 104 тыс. человек во всем мире по состоянию на 8 марта заражены коронавирусом.
В Южной Корее зарегистрирован 7041 случай заболевания, в Италии - 5883, во Франции - 949. В России, по оценкам властей, число зараженных составило 14 человек, пишет РБК.
Как сообщили во Всемирной организации здравоохранения, всего за пределами КНР случаи заражения обнаружены в 93 странах.
В Испании подтверждены 100 новых случаев инфицирования.
В Иране заявили о 1076 новых случаях инфицирования коронавирусом.
В США зафиксировано 139 новых случаев заражения коронавирусом.
В Швеции и Норвегии в сутки обнаружили более 100 случаев инфицирования COVID-19.
t.me/daokedao
По состоянию на 7 марта в Китае от коронавируса COVID-19 вылечились 57 065 человек, их выписали из больниц. Об этом сообщает Национальная комиссия по здравоохранению.
С декабря прошлого года, когда была выявлена вспышка инфекции, число подтвержденных случаев заболевания в стране составило 80 695 (из них за минувшие сутки зарегистрировали 44 новых заболевших).
По данным комиссии, за сутки в стране умерли 27 человек, все эти случаи зафиксированы в провинции Хубэй. Таким образом, число жертв выросло до 3097.
На территориях вне материкового Китая с момента начала распространения инфекции подтверждено 164 случая заражения: 109 в Гонконге (двое скончались), 45 на Тайване (один человек умер) и десять в Макао.
Карта распространения коронавируса
В ВОЗ предположили, что распространение COVID-19 продолжится предстоящим летом. По словам исполнительного директора организации Майкла Райана, в настоящий момент у медиков нет данных о том, как вирус будет развиваться в различных климатических условиях.
rbc.ua
Как сообщал OBOZREVATEL, в Китае, 7 марта, обрушилась пятиэтажная гостиница с больными коронавирусом в городе Цюаньчжоу, что в провинции Фуцзянь.
По данным местных СМИ, спасателям удалось изъять 35 человек из-под завалов.
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