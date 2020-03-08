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/ Новости здоровья

Коронавирус поразил более 104 тыс. человек в 93 странах

1.4т
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Более 104 тыс. человек во всем мире по состоянию на 8 марта заражены коронавирусом.

В Южной Корее зарегистрирован 7041 случай заболевания, в Италии - 5883, во Франции - 949. В России, по оценкам властей, число зараженных составило 14 человек, пишет РБК.

Как сообщили во Всемирной организации здравоохранения, всего за пределами КНР случаи заражения обнаружены в 93 странах.

В Испании подтверждены 100 новых случаев инфицирования.

В Иране заявили о 1076 новых случаях инфицирования коронавирусом.

В США зафиксировано 139 новых случаев заражения коронавирусом.

В Швеции и Норвегии в сутки обнаружили более 100 случаев инфицирования COVID-19.

Коронавирус поразил более 104 тыс. человек в 93 странах

t.me/daokedao

По состоянию на 7 марта в Китае от коронавируса COVID-19 вылечились 57 065 человек, их выписали из больниц. Об этом сообщает Национальная комиссия по здравоохранению.

С декабря прошлого года, когда была выявлена вспышка инфекции, число подтвержденных случаев заболевания в стране составило 80 695 (из них за минувшие сутки зарегистрировали 44 новых заболевших).

По данным комиссии, за сутки в стране умерли 27 человек, все эти случаи зафиксированы в провинции Хубэй. Таким образом, число жертв выросло до 3097.

На территориях вне материкового Китая с момента начала распространения инфекции подтверждено 164 случая заражения: 109 в Гонконге (двое скончались), 45 на Тайване (один человек умер) и десять в Макао.

Карта распространения коронавируса

В ВОЗ предположили, что распространение COVID-19 продолжится предстоящим летом. По словам исполнительного директора организации Майкла Райана, в настоящий момент у медиков нет данных о том, как вирус будет развиваться в различных климатических условиях.

Коронавирус поразил более 104 тыс. человек в 93 странах

rbc.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в Китае, 7 марта, обрушилась пятиэтажная гостиница с больными коронавирусом в городе Цюаньчжоу, что в провинции Фуцзянь.

По данным местных СМИ, спасателям удалось изъять 35 человек из-под завалов.

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Тема
Коронавирус
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