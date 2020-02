Официальное название и первая вакцина: ВОЗ сделала срочное заявление по коронавирусу

Смертельный коронавирус из Китая получил официальное название от Всемирной организации здравоохранения – Covid-2019.

Его озвучил во вторник, 11 февраля, на пресс-конференции глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Наличие названия имеет значение для предотвращения использования других названий, которые могут быть неточными или стигматизирующими. Это также дает нам стандартный формат для использования при любых будущих вспышках коронавируса", – пояснил он.

Также в организации рассказали о первой вакцине от вируса – она может быть готова через 18 месяцев.

"Мы также активизировали команду ООН по управлению кризисами. Это поможет ВОЗ сосредоточиться на ответных мерах в области здравоохранения, в то время как другие учреждения могут использовать свои экспертные знания для более широких социальных, экономических последствий и последствий для развития вспышки COVID19", – добавил Гебрейесус.

Кроме того, озвучена свежая статистика распространения болезни.

"По состоянию на 6 утра 11 февраля в Китае было зарегистрировано 42 708 подтвержденных случаев COVID19, и, к сожалению, в настоящее время мы превысили 1000 смертей – 1017 человек погибли из-за этого вируса. За пределами Китая, в 24 странах, зарегистрировано 393 случая с 1 смертельным исходом", – рассказал глава ВОЗ.

"Having a name matters to prevent the use of other names that can be inaccurate or stigmatizing. It also gives us a standard format to use for any future coronavirus outbreaks"-@DrTedros #COVID19