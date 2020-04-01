Способен заражать почти 2 месяца: китайские ученые заявили о мутации коронавируса

Обнаружен новый мутировавший подтип коронавируса COVID-19, который обладает рекордно долгой способностью заражать других.

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С таким утверждением выступили китайские ученые. Они отмечают, что нашли в Ухане пациента среднего возраста, который был заразным 49 дней, пишет Daily Mail. Исследование было опубликовано 27 марта.

При этом осложнений у пациента этот подтип не вызвал. Исследователи полагают, что его организм сформировал "динамический баланс" с вирусом.

Этот случай означает, что штамм может распространяться в течение нескольких недель даже если у инфицированного не проявлялись симптомы.

Предыдущие исследования показали, что в среднем вирус живет в организме 20 дней, а самый долгий случай – 37 дней.

Ученые считают, что новый подтип вируса является более мягким. Он не так легко распространяется, но и вылечиться от него труднее.

Как сообщал OBOZREVATEL, биолог из Ginkgo Bioworks Патрик Бойл заявил, что распространяясь по миру, коронавирус понемногу мутирует, но эти мутации не вызывают беспокойства и пока не делают его более или менее опасным.

При этом с их помощью ученые могут отследить, как инфекция передавалась от человека к человеку и в каких местах земного шара это происходило.

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