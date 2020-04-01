Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Новости здоровья

Коронавирус мутировал и способен заражать рекордно долго - китайские ученые

Читать материал на украинском

Обнаружен новый мутировавший подтип коронавируса COVID-19, который обладает рекордно долгой способностью заражать других.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

С таким утверждением выступили китайские ученые. Они отмечают, что нашли в Ухане пациента среднего возраста, который был заразным 49 дней, пишет Daily Mail. Исследование было опубликовано 27 марта.

Способен заражать почти 2 месяца: китайские ученые заявили о мутации коронавируса

При этом осложнений у пациента этот подтип не вызвал. Исследователи полагают, что его организм сформировал "динамический баланс" с вирусом.

Этот случай означает, что штамм может распространяться в течение нескольких недель даже если у инфицированного не проявлялись симптомы.

Предыдущие исследования показали, что в среднем вирус живет в организме 20 дней, а самый долгий случай – 37 дней.

Ученые считают, что новый подтип вируса является более мягким. Он не так легко распространяется, но и вылечиться от него труднее.

Как сообщал OBOZREVATEL, биолог из Ginkgo Bioworks Патрик Бойл заявил, что распространяясь по миру, коронавирус понемногу мутирует, но эти мутации не вызывают беспокойства и пока не делают его более или менее опасным.

При этом с их помощью ученые могут отследить, как инфекция передавалась от человека к человеку и в каких местах земного шара это происходило.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Место
Китай
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
1
Смешно
1
Интересно
3
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Здоровье

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Коронавирус. Самое важное

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости