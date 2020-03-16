Коронавирус может вызывать тяжелые поражения печени: появились тревожные данные

У пациентов с коронавирусом COVID-19 чаще выявляют повреждения печени.

Как пишет Medscape, доктор Фу Шэнь Ванг и его коллеги из Национального клинического исследовательского центра инфекционных заболеваний (Китай) проанализировали ряд клинических случаев и данные одного из медицинских центров Пекина.

Так, у 54% пациентов, госпитализированных с коронавирусом, наблюдалось аномальное повышение количества фермента гамма-глутамилтрансферазы (ГГТ), который содержится в холангиоцитах – эпителиальных клетках, выстилающих внутри- и внепеченочные желчные протоки.

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Всего у 2-11% пациентов с COVID-19 наблюдались нарушения работы печени, а в 14-53% случаях фиксировался повышенный уровень аланинаминотрансферазы (АЛТ) и аспартатаминотрансферазы (АСТ).

При этом отмечается, что чем тяжелее протекала инфекция, тем более негативно это сказалось на функции печени.

Для пациентов с тяжелым поражением печени врачи рекомендуют применение искусственной системы очистки крови.

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