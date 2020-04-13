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Коронавирус и витамин Д: инфекционист – об эпидемии и том, как укрепить иммунитет

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Когда Украина столкнется с пиком эпидемии COVID-19 и грозит ли нам вторая волна заболеваемости осенью? Чем вызваны странные отличия статистики по коронавирусу в Украине от мировых показателей и насколько обоснованы действующие карантинные ограничения? Можем ли мы хоть как-то снизить для себя риск заболеть COVID-19 и какую роль в нашей способности сопротивляться новой инфекции играет витамин Д? Об эпидемии в Украине и об удивительных свойствах "солнечного витамина" OBOZREVATEL поговорил с врачом-инфекционистом, профессором Вадимом Терешиным.

Коронавирус и витамин Д: инфекционист – об эпидемии и том, как укрепить иммунитет

- Скажите, как, по вашим оценкам, Украина справляется с эпидемией коронавируса? Когда нам стоит ожидать пика заболеваемости?

- По большому счету, сейчас все возможные потенциальные заболевшие либо люди в продромальном периоде (отрезок времени между инкубационным периодом и непосредственно болезнью. – Ред.) заехали. Ситуация локализована. И если будут соблюдаться действующие сейчас карантинные меры – пик, думаю, стоит ожидать в ближайшие 2-3 недели. А дальше дело потихонечку будет идти на спад.

- Считаете ли вы адекватной ту статистику по количеству заболевших, которая есть сейчас?

- Те быстрые тесты, которые на сегодняшний день существуют, они не всегда дают 100% верный результат. К примеру, на пятый день болезни достоверность экспресс-тестов составляет до 50%. На 8-9 – уже под 90-100%. И на официальную статистику может влиять то, что часто люди, которым проводят быстрые тесты, просто не попадают в эти 50% - поэтому статистика несколько ниже, чем реальное количество заболевших.

Самым надежным и достоверным методом диагностики является ПЦ-реакция. Но ее проведение требует времени. Скажем, если забор сделали в Харькове – на подтверждение его повезут в Киев. А это – тоже время.

- А с чем, по вашему мнению, может быть связан тот факт, что в Украине соотношение количества умерших от коронавируса и тех, кто выздоровел - существенно отличается от того, что мы видим в европейских странах? До недавнего времени у нас умирало больше людей, чем излечивалось. Не может ли это свидетельствовать о попытках скрыть реальное распространение болезни?

- Нет, не думаю, что кто-то что-то скрывает. Просто мы в эту эпидемию вошли немножко с запозданием – в отличие от той же Италии, Испании. Думаю, статистика будет со временем упорядочиваться и становиться более достоверной. И не будет сильно уж "плясать" вразнобой с европейской, с мировой статистикой. Нужно немного времени. Потому что мы не достигли еще того пика заболеваемости, который фиксируется в Европе. И эти различия, мне кажется, связаны именно с этим.

- Многие ваши коллеги убеждены, что осенью очень вероятна вторая волна заболеваемости COVID-19. Разделяете такое мнение?

- Не могу ответить однозначно. Я предпосылок для этого не вижу. Если сейчас мы четко выдержим карантин, даже если он будет постепенно послабляться, но границы и дальше будут закрыты, а перемещение людей – ограничено в пределах Украины – я бы не боялся второй волны осенью.

- Вы говорите о карантинных ограничениях. Не кажется ли вам, что местами они немного чрезмерны и нелогичны? Разве, к примеру, человек, который вышел на пробежку в пустынный парк больше рискует заразиться, чем тот, кто пришел за покупками в переполненный супермаркет?

- Я не эпидемиолог, а клиницист. Мы включаемся, когда уже человек заболел, а мы его лечим.

Эти ограничительные меры – да, наверное, они где-то слишком усилены. Но мне кажется, нам нужно запастись терпением, чтобы этот период пройти. То, что сейчас кажется чрезмерным, впоследствии даст больший результат, чем если бы мы сегодня-завтра несколько послабили карантин. Тем более, если учесть иммунитет наших людей. Вы же знаете, как у нас соблюдают карантин. Я каждый день еду на работу – и вижу: город как жил, так и продолжает жить своей жизнью.

Для меня в этом отношении безусловным примером являются немцы. У меня знакомый живет в Германии, он рассказывает, что там народ куда более дисциплинирован в этом плане. Хотелось бы больше брать пример с них, с такой их педантичности, дисциплины.

Поэтому в моей семье мы сами себя ограничиваем. Без нужды никуда не выходим. Не общаемся с друзьями, кроме как по телефону. Никаких гостей. Недавно у моей супруги был День рождения – мы праздновали его в узком семейном кругу.

Нужно просто немножко терпения. Мы все поборем – и дальше все будет хорошо.

Тем, кто живет в частном секторе – безусловно, легче. Они хотя бы во двор могут выйти. А вот людям, живущим во многоквартирных домах, я бы рекомендовал лишний раз не выходить на улицу. Если же выйти необходимо – применяйте самые строгие меры предосторожности, одевайте маски, старайтесь по минимуму касаться чего-либо руками в подъезде и не дотрагивайтесь до лица.

- Во всем мире сейчас усиленно ищут вакцину от коронавируса нового типа. И по крупинке появляются какие-то рекомендации по поводу того, что делать, чтобы хотя бы теоретически снизить риск заболеть COVID-19. К примеру недавно экс-руководитель Центра контроля и профилактики заболеваний США доктор Том Фриден высказал интересную гипотезу, что одним из факторов, которые могут помочь человеку в определенной степени обезопаситься от коронавируса, может быть витамин Д – из-за его благотворного влияния на иммунитет. Действительно ли витамин Д, который мы привыкли ассоциировать, прежде всего, с укреплением костей, может и иммунитет усиливать?

- Да, действительно, с 1930-х годов основной известной нам физиологической функцией витамина Д было его участие в обеспечении нормального состояния костной ткани. Дефицит витамина Д действительно мог приводить к серьезным нарушениям опорно-двигательного аппарата: у детей развивался рахит, у взрослых – остеопороз.

Но за последние годы было открыто множество ранее неизвестных функций этого витамина. И одна из них – обеспечение нормальной деятельности системы иммунитета.

- Каким образом?

- "Солнечный витамин" используют клетки крови – лейкоциты. Именно они отвечают за врожденный и адаптивный иммунитет и помогают бороться с внешними и внутренними угрозами, такими как вирусы, бактерии, даже раковые клетки. На сегодняшний день известно, что витамин Д стимулирует выработку эндогенных антител, "внутренних антибиотиков", таких как кателицидин и дефензин, которые обладают противовирусным и антибактериальным действием.

Можно также сказать, что витамин Д выступает как комплексный регулятор врожденного и приобретенного иммунитета с уникальной способностью помогать повысить антибактериальный и противовирусный ответ организма.

И это очень важно в работе врача-инфекциониста. Практически все инфекционные заболевания сопровождаются определенным иммунодефицитом. Результаты последних фундаментальных клинических исследований показали, что именно возникающие на фоне недостаточности витамина Д хронические воспаления значительно снижают резистентность (сопротивляемость – ред.) организма к таким заболеваниям как туберкулез, хронические заболевания легких, различные вирусные заболевания, включая вирусный гепатит и острые респираторные заболевания.

Кстати, мы не должны забывать и о сезонности таких заболеваний как, ОРЗ и грипп. Именно снижение уровня витамина Д из-за уменьшения солнечного света в зимние месяцы связывают с повышением заболеваемости этими инфекционными болезнями. Ведь если взять, к примеру, Индию, где солнца много круглый год – там сезонность гриппа или туберкулеза отсутствует.

- Вы назвали все заболевания, которые сопровождаются дефицитом витамина Д?

- Такая корреляция часто встречается также в группе герпес-вирусных инфекций, таких как Эпштейн-Барр, цитомегаловирусная инфекция. Поражение организма простейшими – лямблии, хламидии – тоже сопровождается снижением иммунитета.

Но наиболее очевидно это в случае с ОРВИ и гриппом. Последние исследования показывают стойкую корреляцию между низким уровнем витамина Д и восприимчивостью людей к этим заболеваниям.

И в своем интервью доктор Том Фриден действительно пришел к выводу, что более высокий уровень смертности от COVID-19 наблюдался как раз среди пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями. Они входили в группу риска по ослабленной иммунной системе. А дефицит витамина Д как раз и является одним из факторов, который ослабляет иммунитет. И он же, соответственно, может помочь укрепить иммунную систему. Особенно – у людей с таким диагнозом.

- Получается, восполнять дефицит витамина Д в организме целесообразно не только в профилактических целях, но и тогда, когда человек уже заболел каким-либо инфекционным заболеванием?

- В основном, витамин Д применяется с профилактической целью. И вряд ли кто возьмет на себя смелость утверждать, что он способен излечить от каких-либо болезней.

Но есть множество исследований в пользу того, что прием витамина Д помогает не заболеть.

К примеру, в Норвегии сравнили сезонность летальных исходов от гриппа и пневмонии с уровнем витамина Д в плазме – и установили, что смертность связана с низким уровнем витамина Д. А в Финляндии проводили исследование на 164 молодых военнослужащих – и пришли к выводу, что прием витамина Д имеет профилактический эффект при инфекциях дыхательных путей. В Японии же проводили исследования с участием школьников. Им давали витамин Д с декабря по март – и зафиксировали, что дети, принимавшие этот витамин, болели в два раза реже, чем их сверстники.

Последнее интересное исследование проводилось в Великобритании. В нем участвовали около 7 тысяч респондентов одного года рождения – 1958-го. У этих людей измеряли уровень витамина Д. В результате ученые установили практически линейную связь между уровнем витамина Д и сезонными инфекциями, которым эти люди подвергались. Более того, при повторении исследования с привлечением этих же людей выяснилось, что даже небольшое увеличение концентрации витамина Д (в пределах 10 единиц) снижало риск развития ОРВИ на 7%. Соответственно, повышение на 20 единиц. приводило к 14% снижению риска и так далее.

Так что я говорил бы о профилактическом действии витамина Д. Хотя многие работы наших украинских ученых свидетельствуют о включении витамина Д в комплексную терапию определенных заболеваний. В том числе – гепатита С. Как выяснилось, при хроническом гепатите С низкая концентрация витамина Д ассоциировалась с более выраженным осложнениями для печени.

- Основной источник поступления витамина Д в организм - солнечные лучи. Достаточно ли солнца в наших широтах, чтобы мы могли получать достаточное количество этого витамина? Или все же стоит задуматься о поиске дополнительных источников?

- Действительно, мы задаемся вопросом, насколько важно обеспечить организм витамином Д в Украине. Мое мнение - это чрезвычайно важно! Потому что в нашей стране дефицит витамина Д испытывает 95% населения. То есть достаточный уровень витамина встречается всего у 5 человек из 100. Это данные большого популяционного исследования, которое проводилось в Украине в 2012 году. Его результаты опубликованы, они есть в открытом доступе.

Причем уровень дефицита витамина Д в нашей стране таков, что, вопреки расхожему мнению, достаточное количество этого витамина мы не получаем даже летом, когда солнце вроде бы наиболее активно. Средний уровень витамина Д в нашей стране составляет порядка 40 наномоль на литр - при том, что организму необходимо практически вдвое больше.

- А чем вызвана такая ситуация?

- Все дело в том, что где-то около 90% витамина Д в организм поступает под действием солнечных лучей. Если быть более точным – благодаря попаданию ультрафиолета типа Б на кожу. Так вот, по утверждению экспертов, особенности географического расположения Украины таковы, что интенсивность ультрафиолета этого типа для синтеза витамина Д достаточна лишь в период с конца мая по август. Более того, важно даже время суток. Витамин Д под воздействием ультрафиолета синтезируется максимально хорошо с период с 10 утра до 15 часов дня.

Чтобы получить суточную дозу витамина Д, человеку достаточно в этот период проводить на солнце порядка 15-20 минут – без солнцезащитного крема и в открытой одежде.

Казалось бы, чего проще? Но не в условиях современной жизни. Ведь в рабочие дни в это время большинство из нас находится на работе, в офисе, в транспорте. Кроме того, деловой стиль предполагает ношение закрытой одежды. К тому же, большинство людей пользуются солнцезащитным кремом, а он практически на 95% снижает усваиваемость ультрафиолета.

Ну и, наконец, загазованность атмосферы различными выбросами заводов крупных городов также выступает, я бы сказал, щитом на пути ультрафиолета. И сводит синтез витамина Д в организме практически к нулю.

И это ведь не только в Украине так. Дефицит витамина Д фиксируется и в более солнечных и жарких странах. К примеру, в Австралии он встречается у трети населения. Это, конечно, не наши 95%, но тоже не мало.

- Что с этим делать? Какие дозы витамина Д нужны организму и где его брать в таком случае?

- Единственным способом, по моему мнению, в такой ситуации является потребление существующих на сегодняшний день хороших диетических добавок.

- А разве употребляя определенные продукты мы не сможем восполнить дефицит витамина Д?

- Это не совсем так. Действительно, есть богатые витамином Д продукты: масло печени трески и палтуса, морские водоросли, жирная рыба (лососевые, сельдь, сардины, угорь). Чуть меньше этого витамина содержится в говяжьей печени и желтках, а также в некоторых видах грибов.

С помощью этих продуктов мы можем лишь поддерживать уровень витамина Д в норме. Но не восполнить дефицит. Потому что для нашего, не очень солнечного региона суточная потребность витамина Д составляет порядка 1000-2000 международных единиц. И чтобы удовлетворить суточную потребность с помощью одних только продуктов, нам пришлось бы питаться, как персонаж одного известного литературного произведения. И каждое утро съедать, скажем, пол кило жирной скумбрии. Или 10 кг сыра. Или 18 яиц. Или килограмм белых грибов. Или выпивать около 20 л цельного молока…

Понятно, что никто этого делать не будет.

Многие терапевты и диетологи как вариант предлагают применение рыбьего жира. Но без четкой стандартизации – не ясно, какая доза витамина Д там содержится. Да и тот, кто хоть раз в жизни его пробовал и помнит его запах, будет искать любой другой способ запастись витамином Д, кроме этого.

Поэтому я и считаю прием диетических добавок витамина Д единственным способом восполнить его дефицит в Украине.

- На что стоит обратить внимание при выборе таких добавок?

- Я обращаю внимание на концентрацию. Достаточная концентрация в наших реалиях – не менее 2000 международных единиц. Лично я ежедневно принимаю препарат "Декап" - там именно такая концентрация.

При этом, прием подобных добавок крайне важен именно в осенне-зимний период, в "простудный сезон", когда иммунная система подвержена максимальным нагрузкам. Когда уже становится тяжело работать, когда повышается риск развития ОРВИ и гриппа, а потом присоединяются еще такие инфекции как COVID-19 – мы обязаны следить за своим организмом, за своим иммунитетом.

- Как понять, что тебе точно не хватает витамина Д? Сдавать какие-то анализы?

- Совершенно не обязательно сразу бежать в лабораторию и сдавать анализы. Тем более, что это стоит денег. Мы должны помнить, что такой дефицит есть у 95 человек из 100. И настораживающими симптомами того, что вы входите в это количество, должны стать, во-первых, частые простуды. Потому что когда лейкоцитам не хватает витамина Д – они плохо борются с вирусами, с бактериями. Еще одним субъективным признаком может быть плохое настроение – ведь именно нормальный уровень витамина Д напрямую влияет на синтез серотонина, гормона счастья.

Слабые хрупки кости, частые болезни зубов могут быть признаком дефицита витамина Д. Даже боли в мышцах, судороги тоже могут быть симптомом такого дефицита, ведь витамин Д хорошо улучшает частоту и силу мышечных сокращений…

При этом помните: важна не столько доза витамина Д, сколько достижение и удержание его нормального уровня. Поэтому некоторым группам населения могут потребоваться более высокие дозы. Например, людям с ожирением, принимающие препараты, снижающие уровень витамина Д (глюкокортикоиды), больным сахарным диабетом или тем, кто по вынужденным причинам практически не может бывать на солнце. Для этих категорий рекомендованные дозы – выше 5000 международных единиц.

Так что соблюдаем все правила гигиены, дисциплинированно самоизолируемся на период карантина, используем профилактику в виде витамина Д – и переживем нынешний опасный период.

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Темы
Коронавирус Карантин в Украине Здоровье
Место
Украина
Теги
карантин Витамины dekap
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