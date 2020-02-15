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/ Новости здоровья

Коронавирус добрался до Европы: стало известно о первой жертве

1.2т
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Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Европе. Жертвой болезни стал пожилой турист из Китая, который скончался в одной из больниц Франции.

Министр здравоохранения Франции Аньес Бузин рассказала, что 80-летний мужчина прибыл во Францию 16 января из китайской провинции Хубей. 25 января он был помещен в карантин в одну из больниц Парижа, передает BBC.

По словам министра здравоохранения Франции, турист несколько дней находился в критическом состоянии, после чего умер от легочной инфекции из-за коронавируса.

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50-летняя дочь туриста, которая путешествовала вместе с ним и у которой также выявили коронавирус, продолжает лечение и в скором времени может покинуть госпиталь.

Из 11 подтвержденных случаев заражения коронавирусом во Франции шесть человек остаются в больнице, их состояние остается стабильным. Помимо 50-летней китаянки, остальные пятеро - граждане Великобритании, которые заразились вирусом в шале на горнолыжном курорте Контамин-Монжуа.

Данный летальный случай стал первой смертью от коронавируса за пределами Азии и первой в Европе.

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Ранее было зарегистрировано только три случая смерти от коронавируса за пределами материкового Китая - в Гонконге, на Филиппинах и в Японии.

Коронавирус добрался до Европы: стало известно о первой жертве

tvc.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее советник Всемирной организации здравоохранения, известный вирусолог Айра Лонджини заявил, что заразиться коронавирусом могут две трети населения планеты.

В Китае в результате вспышки коронавируса умерли уже 1523 человека. Только за последние сутки количество жертв увеличилось на 143. В столице провинции Хубэй введены жесткие ограничения.

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Автор
Павел Заяц
Тема
Коронавирус
Место
Франция Париж
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