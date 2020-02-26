Поправляются 95%: итальянские врачи сделали важное заявление о коронавирусе

В Италии призвали прекратить панику из-за коронавируса. Новый консультант министра здравоохранения Вальтер Ричкарди заявил, что 95% больных выздоравливают.

Подробнее о том, что происходит с коронавирусом в мире, читайте в материале OBOZREVATEL

В Италии болеют и дети

Также директор ВОЗ Ханс Клюге во время пресс-конференции подтвердил: "Мы не должны паниковать, мы должны доверять Италии. На сегодня в 9 странах зарегистрировано 80 980 случаев заболевания коронавирусом, 13 из них – в Европейском регионе. Более 95% случаев в Китае, и только 3% случаев за пределами Китая" – подчеркнул он.

В Италии из-за вируса отменили карнавал

В самой Италии зафиксирована уже 12-я смерть от китайского вируса. Умер 69-летний мужчина из Лоди, города Ломбардии. Всего в Италии инфицированных 374 человека. В целом же заболевшие проживают в двух регионах – Венето и Ломбардия.

Так, в последней вирусом заразилась 4-летняя девочка. Болеют и двое 10-летних детей и один 15-летний подросток.

Новые страны, куда пришел вирус

В Швейцарии также уже заявили о первом случае заражения коронавирусом. Болезнь обнаружили у 70-летнего мужчины, проживающего в кантоне Тичино на юге страны. Накануне он посещал Италию, Милан, а первые симптомы появились уже через два дня после поездки.

25 февраля в Румынии был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Там также началась паника, жители бросились в супермаркеты скупать продукты.

Во Франции, где недавно заявили, что все заболевшие выздоровели, в ночь на среду, 26 февраля, от китайского вируса скончалась учительница. Это вторая смерть в этой стране – ранее тут умер китайский турист.

Коронавирус

А вот в самом Китае распространение болезни замедляется. Там сообщают, что за день умерло 52 человека, это намного меньше, чем ранее.

В Украине – двое с подозрением

В Украине по подозрению на коронавирус за два дня госпитализированы два человека: одна женщина в Черновцах и вторая в Ужгороде. О последней известно, что она приехала в Украину из Италии, правда, ехала через Венгрию.

Симптомы ОРВИ у нее заметили при прохождении границы. Сейчас она находится в областной больнице Закарпатья и ждет результатов теста.

Областная больница Закарпатья

"На пункте пропуска "Тиса" в Закарпатской области, где проводился температурный скрининг людей, прибывших в Украину, была выявлена украинка с температурой около 38 градусов. Она была передана медикам для дальнейшего обследования. Сейчас она находится в областной больнице в Ужгороде", – говорит спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Коронавирус

В Новых Санжарах все здоровы

В то же время украинские врачи предупреждают, что тяжелее всего новую болезнь переносят пожилые люди. И советуют им как можно меньше появляться в многолюдных местах.

Также Минздрав в среду, 26 февраля, отчитался о ситуации с украинцами и иностранцами, которые были эвакуированы из Уханя в санаторий на Полтавщине. Им провели тесты на короновирус, которые подтвердили, что все люди здоровы.

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