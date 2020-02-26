Коронавирус атаковал Испанию: количество больных растет

В Испании по состоянию на утро 26 февраля количество больных коронавирусной инфекцией Covid-19 возросло до девяти.
Как пишет газета El Pais, первый случай коронавируса подтвердили в Мадриде, а на Канарских островах инфекцию обнаружили уже у четырех человек.
Так, известно, что в Мадриде заболел 24-летний мужчина, который недавно путешествовал на севере Италии. Его госпитализировали в больницу Карлоса III, где есть специализированный изолятор.
Вспышка коронавируса в Испании
ТСН
Также сообщается, что на Канарах болезнь подтвердилась у четырех туристов из Италии. Теперь медики проверяют еще 37 постояльцев отеля, которые были в тесном контакте с инфицированными.
По одному случаю коронавируса также зафиксировали в провинции Кастельйона, Барселоне и Валенсии.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Китае за сутки подтвердили 406 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. При этом 52 человека скончались из-за вызываемого им заболевания.
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