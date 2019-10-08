''Вслед за корью придет дифтерия'': как болезни убивают непривитых украинцев

В Тернополе от осложнения после кори умер 5-летний мальчик. Почти десять месяцев он находился в коме, но детский организм не смог побороть болезнь. Врачи говорят, что малыш был не привит.

В тоже время в Украине вспышка этого инфекционного заболевания уже утихает. Правда, вслед за корью нам грозит дифтерия и даже полиомиелит. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

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В Тернопольской области произошла страшная трагедия. Непривитый 5-летний мальчик умер после 10 месяцев борьбы с корью.

Врачи не смогли ему помочь, приезжали даже столичные специалисты;

Медики предупреждают украинцев об опасности сразу нескольких видов болезней. Уберечь себя можно лишь с помощью прививок.

Десять месяцев в реанимации

5-летний Ярослав Яворский из села Дзвиняч Тернопольской области заболел корью в конце прошлого года. По словам врачей, ребенок был не привит.

Ярослав Яворский почти десять месяцев провел в реанимации

Правда, сначала мальчик лечился в Залещицкой районной больнице. После курса лечения ребенка выписали, и первое время казалось, что он полностью выздоровел. Но через несколько дней ребенка начало внезапно трясти, а потом и вовсе парализовало.

В таком состоянии родители отвезли его в районную больницу. Но мальчику становилось все хуже. У него возник коревой энцефалит. Было решено отправить его в Тернополь, в областную детскую больницу.

"К нам Ярослав поступил в очень тяжелом состоянии, я не могу припомнить такого тяжелого случая в области. Разве что был один взрослый пациент с таким же осложнением. Мальчик пролежал у нас почти десять месяцев, все время он находился в реанимации. Мы делали все возможное, сюда приезжали для консультации и врачи из Киева. Но, к сожалению, он умер", – рассказала заместитель главврача областной больницы Алла Филюк.

Какие вирусы нас ждут

Только за неделю с 18 по 26 сентября корью заболели 84 украинца, а с начала года – почти 58 тысяч. Из них умерло 18 человек. За все время, с лета 2017 года этой болезнью переболело более 115 тысяч человек. Хотя специалисты отмечают, что эта инфекция у нас в стране уже идет на спад.

Врачи считают, что вакцинация эффективно защищает нас от инфекций

"Если еще в начале года число заболевших в месяц переваливало за сотню, то сейчас намного меньше. Думаю, что болезнь уже идет на спад, в следующем году еще будут случаи заражения, но намного меньше", – считает заведующий кафедрой детских инфекционных болезней Национального медуниверситета им. Богомольца Сергей Крамарев.

Что касается дифтерии, которая может прийти вслед за корью, то сейчас в Украине наблюдаются только единичные случаи. По словам Крамарева, это 5-6 случаев заражения в год.

"Единственное лекарство от дифтерии это сыворотка. Сейчас по гуманитарной помощи мы получили 200 доз. Этого достаточно, если не будет вспышки. Если же все-таки вспышка произойдет, то лечить будет нечем", – предупреждает Крамарев.

Украину ждут новые вспышки заболеваний

А вот медики ВОЗ предупреждают Украину об опасности полиомиелита. Специалисты говорят, что первые случаи заражения этой опасной болезнью произошли на Филиппинах. А поскольку в Украине очень низкий уровень вакцинации, то у нас создана благоприятная почва для вирусных эпидемий.

В Центре общественного здоровья информацию дополняют. В течение эпидемического сезона 2019-2020 годов в Северном полушарии будут циркулировать четыре вируса гриппа, в том числе два типа А – Brisbane и Kansas, и столько же типа В – Colorado и Phuket.

"По расчетам ВОЗ, в течение нового эпидемического сезона в Северном полушарии будут циркулировать вирусы гриппа типа A (Brisbane/02/2018 (H1N1) pdm09, Kansas/14/2017 (H3N2)) и вирусы гриппа типа B (Colorado/06/2017 (линия B/Victoria/2/87), Phuket/3073/2013). Эти штаммы уже циркулировали ранее и известны для украинских медиков", – сообщили сотрудники ЦОС.

В Украину доставили 103 550 доз вакцин, которые начали проходить этап контроля качества и безопасности в Гослекслужбе. Ориентировочная дата окончания этого процесса – 1 октября. Вакцины поступят в продажу сразу после завершения контроля, а приобрести их можно будет в больницах и аптеках.

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