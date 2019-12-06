Умирают взрослые и дети: Украина вошла в топ-5 стран по заболеваемости корью

Украина попала на пятое место антирейтинга стран по уровню заболеваемости корью.

Об этом на своем сайте сообщила Всемирная организация здравоохранения. Уточняется, что в прошлом году по показателям заболеваемости на данный вирус Украину обошли Демократическая Республика Конго, Либерия, Мадагаскар и Сомали.

На долю этих пяти стран (включительно с Украиной) пришлась почти половина всех случаев кори в мире.

Согласно новым оценкам ВОЗ и Центров Соединенных Штатов по контролю и профилактике болезней (ЦКБ), в целом в 2018 году от кори умерло свыше 140 тысяч человек.

Кроме того, наблюдается резкий рост заболеваемости корью во всем мире, вызванный целым рядом вспышек во всех регионах.

Большинство случаев с летальным исходом приходится на детей в возрасте младше 5 лет. Для младенцев и маленьких детей заражение корью наиболее опасно, поскольку может привести к таким осложнениям, как пневмония и энцефалит (воспалительное поражение головного мозга), а также к пожизненной инвалидности в результате необратимых поражений головного мозга, слепоты или потери слуха.

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В 2018 году показатели заболеваемости корью были выше всего в Демократической Республике Конго.

"Безопасная и эффективная вакцина от кори имеется у нас уже больше 50 лет. Эти данные напоминают нам о том, что данная жизненно важная вакцина является насущной – и совершенно обоснованной – потребностью каждого ребенка, где бы он ни жил. Мы обязаны переломить данную тенденцию и не допускать случаев смерти от предотвратимых причин путем расширения доступа к вакцине и охвата вакцинацией", – заявил руководитель отдела ЦКБ по ускоренным мерам контроля за заболеваниями и эпиднадзором за болезнями, предупреждаемыми при помощи вакцин, и председатель группы руководителей Инициативы по борьбе с корью и краснухой Роберт Линкинс.

Иллюстрация. Корь ВВС

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине участились случаи заболевания корью. Ранее врач рассказал о страшных осложнениях болезни.

Бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в свою очередь заявила, что вирус кори может вызывать так называемую "иммунную амнезию".

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