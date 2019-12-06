Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Болезни и лечение

Умирают взрослые и дети: Украина вошла в топ-5 стран по заболеваемости корью

602
Читать материал на украинском

Украина попала на пятое место антирейтинга стран по уровню заболеваемости корью.

Об этом на своем сайте сообщила Всемирная организация здравоохранения. Уточняется, что в прошлом году по показателям заболеваемости на данный вирус Украину обошли Демократическая Республика Конго, Либерия, Мадагаскар и Сомали.

На долю этих пяти стран (включительно с Украиной) пришлась почти половина всех случаев кори в мире.

Новости
''Вслед за корью придет дифтерия'': как болезни убивают непривитых украинцев

Согласно новым оценкам ВОЗ и Центров Соединенных Штатов по контролю и профилактике болезней (ЦКБ), в целом в 2018 году от кори умерло свыше 140 тысяч человек.

Кроме того, наблюдается резкий рост заболеваемости корью во всем мире, вызванный целым рядом вспышек во всех регионах.

Большинство случаев с летальным исходом приходится на детей в возрасте младше 5 лет. Для младенцев и маленьких детей заражение корью наиболее опасно, поскольку может привести к таким осложнениям, как пневмония и энцефалит (воспалительное поражение головного мозга), а также к пожизненной инвалидности в результате необратимых поражений головного мозга, слепоты или потери слуха.

Новости
В организме человека найден новый неизвестный вирус

В 2018 году показатели заболеваемости корью были выше всего в Демократической Республике Конго.

"Безопасная и эффективная вакцина от кори имеется у нас уже больше 50 лет. Эти данные напоминают нам о том, что данная жизненно важная вакцина является насущной – и совершенно обоснованной – потребностью каждого ребенка, где бы он ни жил. Мы обязаны переломить данную тенденцию и не допускать случаев смерти от предотвратимых причин путем расширения доступа к вакцине и охвата вакцинацией", – заявил руководитель отдела ЦКБ по ускоренным мерам контроля за заболеваниями и эпиднадзором за болезнями, предупреждаемыми при помощи вакцин, и председатель группы руководителей Инициативы по борьбе с корью и краснухой Роберт Линкинс.

Иллюстрация. Корь

Иллюстрация. Корь

ВВС

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине участились случаи заболевания корью. Ранее врач рассказал о страшных осложнениях болезни.

Бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в свою очередь заявила, что вирус кори может вызывать так называемую "иммунную амнезию".

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Здоровье" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Темы
Здоровье Украина в рейтингах
Место
Украина
Теги
болезнь корь рейтинг
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
1
4
Смешно
0
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
hunt andres
hunt andres
Это только начало. Потом присоединятся чума и холера)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Шапиро Жeнька
Шапиро Жeнька
Знатная компания из 5 стран.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости