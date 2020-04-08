Комаровский рассказал, когда будет пик коронавируса в Украине

Известный доктор Евгений Комаровский заявил, что узнать будет ли в Украине пик заболевания коронавирусом или он уже прошел, можно будет в течение следующих двух недель.

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Об этом он рассказал в интервью "Гордону". По его словам, ближайшие две недели будут решающими. Вместе с тем, по его словам, есть вероятность того, что объективной ситуации с заболеваниями СOVID-19 украинцы так и не узнают.

Он подчеркнул, что в стране есть проблемы с количеством и качеством тестов на определение коронавируса.

"Ближайшие две недели покажут. Ближайшие две недели будут решающими. Но есть впечатление, что мы все-таки объективной картины не узнаем. Если не будет массового мора, то объективной картины мы не узнаем. Потому что все-таки с тестированием кого надо у нас проблемы. И качество тестов тоже проблемное. И лаборатория, которая может нормальные тесты делать, одна на страну", – сказал Комаровский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Евгений Комаровский заявил, что введение тотального карантина из-за коронавируса ставит под угрозу существование Украины как государства.

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