Комаровский рассказал, как распознать пневмонию без кашля

Доктор Евгений Комаровский рассказал, как распознать пневмонию у ребенка, если нет одного из симптомов – кашля.

На своей странице в Instagram педиатр озвучил другие симптомы, на которые стоит обратить внимание.

Комаровский отметил, что кроме кашля у ребенка может наблюдаться учащенное дыхание, вялость, бледность кож, повышенная утомляемость. Также может выдать пневмонию температура: на градуснике 37,3, а пациенту плохо, как при 39.

"Главное, что вы должны понимать: очень часто пневмония проявляет себя не кашлем, а тем, что мама, лучше всех чувствующая своего ребенка, характеризует короткой фразой: "что-то не так, как всегда". Именно мама, четко знающая, как ребенок обычно ест, играет, бегает, смотрит, первая заметит изменения в его поведении и состоянии. Вот это "что-то не так" не обязательно должно включать в себя кашель, иногда даже объяснить сложно – например "глаза грустные", но мама четко ощущает нетипичность ситуации", – пояснил врач.

Как сообщал OBOZREVATEL, врач-педиатр Евгений Комаровский заявил, что в Украине осталось максимум десять доз сыворотки против дифтерии, вспышка которой наблюдается в последнее время.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся