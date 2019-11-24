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Комаровский рассказал, как распознать пневмонию без кашля

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Доктор Евгений Комаровский рассказал, как распознать пневмонию у ребенка, если нет одного из симптомов – кашля.

На своей странице в Instagram педиатр озвучил другие симптомы, на которые стоит обратить внимание.

Комаровский отметил, что кроме кашля у ребенка может наблюдаться учащенное дыхание, вялость, бледность кож, повышенная утомляемость. Также может выдать пневмонию температура: на градуснике 37,3, а пациенту плохо, как при 39.

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"Главное, что вы должны понимать: очень часто пневмония проявляет себя не кашлем, а тем, что мама, лучше всех чувствующая своего ребенка, характеризует короткой фразой: "что-то не так, как всегда". Именно мама, четко знающая, как ребенок обычно ест, играет, бегает, смотрит, первая заметит изменения в его поведении и состоянии. Вот это "что-то не так" не обязательно должно включать в себя кашель, иногда даже объяснить сложно – например "глаза грустные", но мама четко ощущает нетипичность ситуации", – пояснил врач.

Вопрос: Здравствуйте, доктор. Вопрос наболевший — как можно распознать пневмонию, если нет кашля? У наших знакомых такое было: чудом обнаружили, потому что пошли планово к доктору, он послушал и направил на рентген. Как уберечь ребенка от страшной болезни, ведь иногда от пневмонии сгорают за несколько дней?.. ⠀ Ответ: Теоретически действительно бывает такое — пневмония без кашля. Обращайте прежде всего внимание на учащенное дыхание, повышенную утомляемость, вялость и бледность кожи. Вот эти симптомы очень опасны. И еще что очень характерно для воспаления легких — ухудшение после улучшения. Также именно для пневмонии характерно несоответствие температуры тела и общего состояния: вроде как всего 37,3, а так плохо, как при 39 градусах — ребенок вялый, бледный, никакой… Вот на такие симптомы обращайте внимание. ⠀ Главное, что вы должны понимать: очень часто пневмония проявляет себя не кашлем, а тем, что мама, лучше всех чувствующая своего ребенка, характеризует короткой фразой: "что-то не так, как всегда". Именно мама, четко знающая, как ребенок обычно ест, играет, бегает, смотрит, первая заметит изменения в его поведении и состоянии. Вот это "что-то не так" не обязательно должно включать в себя кашель, иногда даже объяснить сложно — например "глаза грустные", но мама четко ощущает нетипичность ситуации. Вот если закралось такое подозрение — "что-то не так, как всегда", не бойтесь показать ребенка доктору. ⠀ #докторкомаровский #вопросЕОК #вопросответ #пневмония #дети #родительство #болезнь #диагноз

Допис, поширений Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)

Как сообщал OBOZREVATEL, врач-педиатр Евгений Комаровский заявил, что в Украине осталось максимум десять доз сыворотки против дифтерии, вспышка которой наблюдается в последнее время.

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Автор
Тимур Григоренко
Персона
Евгений Комаровский
Теги
болезнь медицина
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