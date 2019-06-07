Доктор Евгений Комаровский сообщил, что самые опасные часы для нахождения под солнцем – с 10 утра до 16 полдня.

На официальной странице в Instagram Комаровский разместил изображение с рекомендациями и объяснил, что в это время желательно оставаться в помещении.

Комаровский назвал самое опасное время для нахождения на солнце детскийвопрос.рф

По словам доктора, если всё же возникла потребность выйти на улицу, то нельзя забывать о солнцезащитном креме, нужно надевать лёгкую одежду с длинными рукавами, а также стоит оставаться в тени.

Скриншот

Как ранее писал OBOZREVATEL, лекарственный препарат пантенол категорически нельзя применять для лечения ожогов – в первые дни он только отрицательно действует на рану.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся