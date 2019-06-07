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/Новости медицины

Комаровский назвал самое опасное время для нахождения на солнце

1.2тЧитать материал на украинском

Доктор Евгений Комаровский сообщил, что самые опасные часы для нахождения под солнцем – с 10 утра до 16 полдня.

На официальной странице в Instagram Комаровский разместил изображение с рекомендациями и объяснил, что в это время желательно оставаться в помещении.

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Комаровский назвал самое опасное время для нахождения на солнце

Комаровский назвал самое опасное время для нахождения на солнце

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По словам доктора, если всё же возникла потребность выйти на улицу, то нельзя забывать о солнцезащитном креме, нужно надевать лёгкую одежду с длинными рукавами, а также стоит оставаться в тени.

Скриншот

Скриншот

Как ранее писал OBOZREVATEL, лекарственный препарат пантенол категорически нельзя применять для лечения ожогов – в первые дни он только отрицательно действует на рану.

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Персона
Евгений Комаровский
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