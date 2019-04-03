Комаровский назвал неожиданную опасность аскорбиновой кислоты

Большие дозы аскорбиновой кислоты (витамина С) способствуют образованию камней в почках.

Об этом сообщил доктор Евгений Комаровский на странице в Іnstagram, отметив, что основное показание к лечебному применению аскорбинки — цинга.

"До настоящего времени существует практика использования больших доз аскорбиновой кислоты для лечения множества болезней. Эффективность такого лечения не доказана", - отметил он.

По словам доктора, иммунитет укрепляется не витамином С, а свежим воздухом и двигательной активностью.

"Чтобы не допустить дефицита витамина С, следует использовать не таблетки, а свежие, термически не обработанные овощи, фрукты, ягоды", - подчеркнул Комаровский.

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При этом он добавил, что дефицит витамина С приводит к расшатыванию и выпадению зубов, набуханию и кровоточивости десен, медленному заживлению ран — все это основные симптомы цинги — заболевания, связанного с нехваткой или отсутствием аскорбиновой кислоты.

"Потребность в витамине С значительно увеличивается в холодное время года, при дефиците в организме железа и белка, при инфекционных заболеваниях вообще и при диарее в частности", - подытожил врач.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее фитнес-тренер Анита Луценко рассказала о правильном выборе витаминов для разнообразного рациона.

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