Комаровский назвал неожиданную опасность аскорбиновой кислоты

Большие дозы аскорбиновой кислоты (витамина С) способствуют образованию камней в почках.
Об этом сообщил доктор Евгений Комаровский на странице в Іnstagram, отметив, что основное показание к лечебному применению аскорбинки — цинга.
"До настоящего времени существует практика использования больших доз аскорбиновой кислоты для лечения множества болезней. Эффективность такого лечения не доказана", - отметил он.
По словам доктора, иммунитет укрепляется не витамином С, а свежим воздухом и двигательной активностью.
"Чтобы не допустить дефицита витамина С, следует использовать не таблетки, а свежие, термически не обработанные овощи, фрукты, ягоды", - подчеркнул Комаровский.
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При этом он добавил, что дефицит витамина С приводит к расшатыванию и выпадению зубов, набуханию и кровоточивости десен, медленному заживлению ран — все это основные симптомы цинги — заболевания, связанного с нехваткой или отсутствием аскорбиновой кислоты.
"Потребность в витамине С значительно увеличивается в холодное время года, при дефиците в организме железа и белка, при инфекционных заболеваниях вообще и при диарее в частности", - подытожил врач.
Аскорбиновая кислота, аскорбинка, витамин С — эти слова неоднократно слышит каждый взрослый человек. Мало кто знает, зачем она нужна организму, но народная молва и телевизионная реклама утверждают, что витамин С "очень укрепляет иммунитет". ⠀ Как следствие — взрослые мамы и папы, по своей инициативе или насмотревшись телевизора, кормят детей аскорбиновой кислотой. ⠀ Информация: ⠀ • дефицит витамина С приводит к расшатыванию и выпадению зубов, набуханию и кровоточивости десен, медленному заживлению ран — все это основные симптомы цинги — заболевания, связанного с нехваткой или отсутствием аскорбиновой кислоты; ⠀ • потребность в витамине С значительно увеличивается в холодное время года, при дефиците в организме железа и белка, при инфекционных заболеваниях вообще и при диарее в частности; ⠀ • дефицит витамина С может сопровождаться анемией; ⠀ • аскорбиновая кислота разрушается при нагревании. Это создает риск гиповитаминоза у детей, находящихся на искусственном вскармливании, при условии, что их матери нарушают правила приготовления смесей (перегревают); ⠀ • основное показание к лечебному применению аскорбиновой кислоты — цинга. Никакого другого лечебного действия у витамина С нет; ⠀ • чтобы не допустить дефицита витамина С, следует использовать не таблетки, а свежие, термически не обработанные овощи, фрукты, ягоды; ⠀ • иммунитет укрепляется не витамином С, а свежим воздухом и двигательной активностью; ⠀ • до настоящего времени существует практика использования больших доз аскорбиновой кислоты для лечения множества болезней. Эффективность такого лечения не доказана; ⠀ • доказано, что большие дозы витамина С способствуют образованию камней в почках. ⠀ *** ⠀ Данная публикация представляет собой адаптированный к формату Instagram фрагмент новой книги Е. О. Комаровского "365 советов на первый год жизни вашего ребенка". ⠀ #докторкомаровский #365советов #аскорбинка #витамины #цинга #иммунитет
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