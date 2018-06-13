Когда заработает закон о трансплантации? Кардиохирург дал неутешительный прогноз

Закон о трансплантации, принятый Верховной Радой 17 мая, на практике заработает только через два-три года.

"Закон получился довольно компромиссный, в нем есть значительное продвижение в организационном плане, потому что согласно этому закону создается координационный совет при Минздраве, который уже будет руководить всем процессом, иметь банк данных и делать подбор доноров, руководить всем организационным процессом", – сказал в комментарии OBOZREVATEL директор Института сердца Министерства здравоохранения Украины Борис Тодуров.

Из позитивного кардиохирург отмечает то, что человеку дается возможность при жизни высказать свое согласие на забор органов в письменном виде и зарегистрировать свое согласие либо в паспорте, либо в правах.

"Но, реально таких людей наберется не очень много, и в ближайшие два-три года мы не думаем, что что-то радикально поменяется в количестве доноров. Мы все-таки рассчитывали на то, что закон будет принят как в Белоруссии, или как в Австрии с презумпцией согласия, и это даст действительно какой-то новый толчок для трансплантологии", – объяснил Тодуров.

По его словам, закон хорош хоть тем, что в нем хоть что-то хорошее появилось, но в ближайшие два-три года в трансплантологии ничего не поменяется.

"Я думаю, что за два-три года будет некое накопление тех людей, которые дали прижизненное согласие в паспорте или правах, и процент этих людей за два-три года наберется, может 10-15% от всей популяции, которые дадут возможность в каком-то небольшом процента случаев получать донорские органы уже от этих людей", – пояснил он.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, принятие нового закона о трансплантации органов в Украине вызвало бурное обсуждение в сети. Украинцы убеждены, что это положит начало революционным изменениям, которые помогут спасать жизни тяжело больных людей.