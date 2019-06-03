Когда и как нужно мыть руки правильно

Есть ряд правил, которые нужно помнить и соблюдать во время мытья рук, чтобы максимально обезопасить себя от вредных бактерий.

Об этом профессиональный руководитель по профилактике и контролю инфекций в Королевском колледже медсестер Роуз Галлахер рассказала The Guardian.

Отмечается, что на руках человека собирается больше всего бактерий, которые попадают на кожу посредством контакта с поверхностями, - при попадании внутрь организма они могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

В частности, нужно обязательно мыть руки каждый раз после посещения туалета, смены подгузника, тампона или прокладки, перед едой, началом приготовления пищи и, в особенности, контактом с сырым мясом.

Часто опасные бактерии могут попадать на кожу после поездок в общественном транспорте.

Для мытья рук лучшего всего использовать проточную воду, но подойдет и миска с водой. Мыло нужно нанести на влажные руки, сначала промыть ладони, после чего сплести пальцы обеих рук и протереть кожу с мылом, пройтись по кончику каждого пальца.

Именно в процессе трения кожи и кожу с мылом создается пена и удаляются бактерии.

Смыв пену, руки нужно тщательно высушить, не забыв участки между пальцами. При использовании бумажных полотенец выбрасывать их нужно аккуратно, не касаясь мусорного бака. Полотенца для рук нужно менять дважды в неделю.

Напомним, ранее стало известно, сколько на самом деле достаточно проходить шагов в день, чтобы уменьшить риски преждевременной смерти.

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