Украинцев атакуют опасные насекомые: какие болезни грозят и как защититься

В Украине уже активизировались клещи. Врачи заявляют о первых пострадавших. Кстати, в прошлом году в стране зарегистрировали 2403 случая болезни Лайма от укуса клеща и один случай вирусного энцефалита. Всего же ежегодно к медикам с жалобами на укусы обращается до 20 тысяч человек. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Главное:

Появились первые жертвы клещей.

Пик укусов клещей придется на конец апреля.

Врачи советуют наблюдать за местом укуса как минимум месяц, и в случае покраснения кожи обратиться в больницу.

Клещей будет много

В некоторых регионах Украины уже появились клещи. Так, в Мариуполе зафиксирован первый случай укуса этого опасного насекомого. Там пострадал 6-летний ребенок. Он играл во дворе, когда его укусил клещ.

Детский врач-инфекционист Виталий Евтушенко предупреждает, что нынешней весной нет ночных заморозков, поэтому клещей может быть много, и появятся они раньше обычного. Пик может прийтись на конец апреля.

Клещ

"Мы еще не сталкивались с укусами, но слышали, что уже они появились. Поэтому следует обращать внимание на это, особенно если вы прогулялись в лесу, были на пикнике, в парке", – пояснил OBOZREVATEL Евтушенко.

Также врач говорит, что самое опасное, что может принести укус клеща – это болезнь Лайма.

"В Украине чаще всего встречается именно болезнь Лайма. Хотя я бы не сказал, что подобных случаев много. В любом случае прогноз благополучный, если, конечно, не запустить болезнь", – говорит Евтушенко.

Наблюдайте за местом укуса

Согласен с Евтушенко и инфекционист Дмитрий Дударь, который уже сталкивался с первыми случаями укусов. По его словам, самый опасный клещ в Украине – заражающий людей болезнью Лайма.

"Инкубационый период после укуса может длиться от десяти дней до двух недель. Потом появляется покраснение на коже вокруг места укуса. Это покраснение может через некоторое время пройти, но через несколько месяцев возможно поражение внутренних органов, опорно-двигательного аппарата, нервной и сердечно-сосудистой системы. Поэтому в течение месяца нужно наблюдать за местом укуса и сразу обращаться к врачу", – предупреждает в беседе с OBOZREVATEL Дударь.

Также по статистике примерно 20% клещей в Украине переносят именно болезнь Лайма, редко встречается энцефалит. И если во время обратиться к врачу, то после курса антибиотиков человеку ничто не угрожает.

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Вытащить клеща поможет врач

Сезон клещей в Украине, как правило, начинается весной, при приходе тепла и длится до начала осени.

Врачи советуют после любой прогулки в лесу, парке, на даче, обязательно осматривать себя и детей. Нужно внимательно изучить кожу в районе кромки белья и носков. Также проверить места под волосами, ушные раковины и края одежды.

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Если вы обнаружили клеща, то нужно аккуратно его удалить. Для этого лучше использовать пинцет с плоскими концами. Вытаскивать клеща нужно круговыми движениями, чтобы не оторвать и не оставить часть его под кожей. Можно обратиться к дежурному хирургу, чтобы он помог удалить насекомое.

Лаборатория taraklop.ru

После этого клеща лучше положить в баночку, кинуть туда немного травы и закрыть крышкой. Взять направление у врача и отнести это в лабораторию, где проверят клеща на наличие инфекции.

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В течение месяца наблюдайте за местом укуса, измеряйте температуру. Если кожа покраснеет или поднимется температура, сразу обращайтесь к медику.

Также для прогулок на природе советуют выбирать более светлую одежду, на ней хорошо заметен клещ. Руки должны прикрывать рукава одежды, а брюки или спортивные штаны лучше заправить в носки. Взрослые могут использовать специальные средства от клещей, а вот детям они не рекомендуются, потому что при попадании на слизистые эти средства могут быть токсичными.

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