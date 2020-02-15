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/ Новости здоровья

Китай введет смертную казнь за распространение коронавируса

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В Китае намеренное сокрытие симптомов коронавируса COVID-19 приравняли к тяжким преступлениям, за которое грозит смертная казнь.

Об говорится в опубликованном в субботу, 15 февраля, заявлении китайского суда, передает DW.

Утаивание истории своих путешествий тоже может считаться уголовным преступлением. Человек, который стал источником инфекции и привел к распространению вируса, будет обвинен в создании угрозы общественной безопасности. Он может быть приговорен к 10-летнему либо пожизненному тюремному заключению или к смертной казни.

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Национальная комиссия по здравоохранению Китая 15 февраля запретила жителям с кашлем, температурой и другими симптомами вирусного заболевания передвигаться по стране в автобусах, поездах и самолетах. Кроме того, все граждане, возвращающиеся домой после праздников из зоны очага эпидемии, должны оставаться дома либо под наблюдением врачей 14 дней, а те, кто откажутся от карантина, будут наказаны.

Многие производства в КНР так и не открылись после продленных властями новогодних каникул. Замминистра транспорта Китая Лю Сяомин сообщил, что число поездок внутри страны составляет пятую часть нормального объема.

Китай введет смертную казнь за распространение коронавируса

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее советник Всемирной организации здравоохранения, известный вирусолог Айра Лонджини заявил, что заразиться коронавирусом могут две трети населения планеты.

В Китае в результате вспышки коронавируса умерли уже 1523 человека. Только за последние сутки количество жертв увеличилось на 143. В столице провинции Хубэй введены жесткие ограничения.

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Тема
Коронавирус
Место
Китай Ухань
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну вот смертная казнь а наши хотят привести сюда потенциально заражённых ещё и из уханя!!!!за такое нужно тоже судить!!!
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Руденко Сергей
Руденко Сергей
Китайцы молодцы и болт ложили что кому то в Европе или за океаном не нравится смертная казнь. В Украине то же давно пора ввести
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