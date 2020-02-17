Киевлянину впервые в Украине имплантировали механическое сердце: Кличко раскрыл подробности

В Александровской клинической больнице Киева столичные кардиохирурги провели операцию по имплантации механического сердца (LVAD). Это первая подобная операция в Украине, выполненная на базе муниципального медицинского учреждения.

Об этом говорится в сайте пресс-службы мэра Киева Виталия Кличко. Он навестил пациента, которому механическое сердце спасло жизнь.

"Это кардиологическое отделение является одним из лучших отделений в Украине. За два года здесь проведено более 7 тысяч операций на сердце. Это больше 7 тысяч спасенных жизней киевлян. На днях здесь сделали уникальную операцию по имплантации механического сердца. Всего несколько таких операций было сделано в Украине – в Институте сердца", – отметил Кличко.

kiev.klichko.org

Он добавил, что операция столичных кардиохирургов – это самый высокий уровень кардиологии. По его словам, пациент уже ходит и чувствует себя хорошо.

В пресс-службе рассказали, что пациенту, которому сделали операцию, 67 лет, он киевлянин. Мужчина страдает тяжелой формой сердечной недостаточности, перенес несколько инфарктов. Последний месяц, несмотря на тяжесть состояния, находился на стационарном поддерживающем лечении. Длилась операция три часа.

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

Оперировали кардиохирурги Александровской больницы, которые прошли соответствующее обучение за рубежом и получили сертификаты специалистов по имплантации механического сердца. Стоимость такой операции (включая механическое сердце и другие расходные материалы) – около 5 млн грн. Стоимость самого сердца – 4,5 млн грн. Для пациента операция была бесплатной благодаря программе "Здоровье киевлян", которую финансирует город.

kiev.klichko.org

По словам заведующего кардиологического отделения Александровской больницы Виктора Клюзко, механическое сердце имплантировано в сердце человека и помогает ему должным образом функционировать.

"Сердце не работало. Мужчина не мог далеко ходить и постоянно находился в больнице. Мы вводили необходимые лекарства, чтобы поддерживать работу сердца. Теперь пациент может летать в любую точку мира. Он живет, как с обычным механическим клапаном. И принимает только варфарин . Ранее эти механические сердца были переходным этапом к трансплантации. Сегодня это – отдельная альтернатива. И пациенты живут много лет с такими механическими сердцами", – пояснил он.

kiev.klichko.org

Механическое сердце – американского производства. За средства городского бюджета пока приобретено два таких сердца. Второе механическое сердце будет вскоре имплантировано еще одному пациенту.

Также кардиохирурги заведения в 2019 году начали делать уникальные операции – транскатетерную имплантацию (через бедренную артерию) аортального клапана. Стоимость такой операции – около 900 тысяч грн. На сегодня в Александровской больнице сделали уже 14 таких операций. Все они произведены киевлянам на бесплатной основе, за счет средств, выделяемых городом по программе "Здоровье киевлян".

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

С октября 2017 года в Александровской клинической больнице Киева в круглосуточном режиме функционирует отделение рентгенэндоваскулярной хирургии. В 2019 году впервые в заведении провели оперативные вмешательства на открытом сердце, ранее осуществляли исключительно в клиниках Академии медицинских наук Украины и Министерства здравоохранения Украины. На сегодня кардиохирурги Александровской больницы сделали 232 таких операций.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кличко показал, как идет строительство Подольско-Воскресенского мостового перехода.

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